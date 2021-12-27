درة تنشر فيديو على انستجرام خلال استلامها عدد من الجوائز

نشرت الفنانة درة ، مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وظهرت درة ، في الفيديو خلال استلامها عدد من الجوائز علي مدار هذا العام .
على صعيد آخر، تنتظر درة عرض فيلم الكاهن الذي يشاركها بطولته النجوم محمود حميدة، وجمال سليمان واياد نصار وحسين فهمي ، وفتحي عبد الوهاب ويكتبه محمد ناير ويخرجه عثمان أبو لبن .
فيلم الكاهن يتناول صراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي من خلال حرب المعلومات، تستعرض الاحداث ملاحقة صحفيان لأطراف تلك المنظمات رغم تعرضهم لمأساة إنسانية تعصف بحياتهم الشخصية. و بمساعدة محامي المنظمة، يتحد الثلاثي لكشف مخطط التنظيم للعالم.
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