رامى جمال يروج لأحدث أغانيه ”الجو جامد”

روج النجم رامى جمال لأحدث أغانيه الذى يطرحها قريبًا من ألبومه الجديد "ولسه" وتحمل اسم "الجو جامد" وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الجو جامد قريبا.

وطرح مؤخرًا رامى جمال أغنيته الجديدة "من غمضة عين" عبر يوتيوب، وهى من كلمات الشاعر محمد نصار، ألحان مدين، توزيع أحمد عبد السلام، وتقول مطلعها: "بتفوت الأيام فى البعد سنين.. على أى اتنين سابوا بعض وهم خلاص عارفين مش راجعين".

وطرح قبلها رامى جمال أغنية "لسه الكلام زعلان"، والأغنية من ألحانه ومن كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

وطرح رامى جمال منذ فترة أغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح، والأغنية الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

النجم رامى جمال كان له النصيب الأكبر في هذا العام حيث شارك بأغنية "ممثلين" تتر مسلسل "بين السما والأرض" والذى اعتبره الكثيرون من أفضل تترات دراما رمضان هذا العام، من كلمات نور الدين محمد وألحان احمد العدل وتوزيع ومكس وماستر الهامى دهيمة وأحمد حسام، حيث بكلمات الأغنية البسيطة والتي تلائم أحداث العمل استطاع توصيلها لجمهوره بسهولة وشكل واضح فهو دائم التجديد فى أعماله ويحرص على الاختلاف فى أغانيه وألحانه.