أسرار النجوم: تنشر لأول مرة.. حقائق مثيرة حول زواج نور الشريف من الفنانة «درة» بالسر وهذه حقيقة خلافها مع عائلته بسبب الإرث ؟

الرياض - محمد الاطلسي - ولدت الفنانة التونسية "درة إبراهيم زروق" في يوم 13 من يناير عام 1980، درست وتعلمت حتى حصلت على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية بتونس، عملت الفنانة درة ممثلة في السينما التونسية قليلاً، و لكن سرعان ما جاءت إلي مصر وحصلت بها على شهرة كبيرة في السينما المصرية من خلال الأعمال التي قدمتها.

عملت في الكثير من الأعمال منها الفيلم العربى "هي فوضى، سجن النسا" وكثيراً غيرها، حيث دخلت الفنانة درة ميدان الفن لأول مرة عندما انضمت لفرقة التياترو، فشاركت لأول مرة في مسرحية "مجنون" للمخرج توفيق الجبالي.

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ولكننا نعلم أنه لا يوجد في الحياة وصول من غير تعب ومشقة أو مشاكل، فقد واجهت الفنانة درة في فترة من الفترات حديثاً عن علاقة تربطها بالفنان الراحل نور الشريف مما أشعل جميع مواقع التواصل الاجتماعي؛ متسائلين عن حقيقة خبر زواجها من الفنان المصري الراحل نور الشريف قبل وفاته بعام واحد، ورفضه طلاق الفنانة درة بعد عودته لزوجته الأولى بوسي واتفاقهما على إبقاء زواجهما سراً، وهذا الذي نوضحه من خلال هذا التقرير.

حقيقة زواجها من الفنان نور الشريف

حسمت الفنانة "درة إبراهيم" حقيقة الكلام التي تداول عن زواجها من الفنان الكبير الراحل "نورالشريف" قبل وفاته، وقصة رفضه طلاقها بعد عودته لزوجته الأولى الفنانة "بوسي" واتفاقهما معاً على إبقاء زواجهما سراً.

قامت الفنانة "درة" فور نشر هذا الكلام بالرد عليه عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، قائلةً: "هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، وأرجو من مروّجي الشائعات الكاذبة سواء على "فيسبوك، تويتر، إنستجرام" وكل من ينشرها أويعلّق عليها اتقوا الله وكفاية تشويهاً للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة بقى، والله الكلام دا بقى شيء سخيف فعلاً".

الفنانة درة أثناء ردها على الصحافة وهي ساخرة

كما قامت الفنانة درة أثناء تصريحاتها للصحافة بنفي علاقتها بالفنان القدير الراحل "نور الشريف" نهائياً حيث قالت: "كلام سخيف لا أعرف حقيقي من يقف خلفه أو ما فائدته أو غرضه من هذا الكلام، الموضوع حقاً لا يتعدّى حد شائعات انتشرت على صفحات مدفوعة على فيسبوك، ولا أساس له من الصحة".

كما قالت الفنانة درة ساخرة من شائعات زواجها هذا في منشور آخر نشرته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "هو أنا يعني متزوجة من رشدي أباظة"، مُرفقة هذا الكلام بتعبير ساخر.

حقيقة حرمان الفنانة بوسي لدرة من الميراث

وكان قد انتشر مؤخراً منشور غامض أثار جدلاً على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يزعم كاتب هذا المنشور زواج الفنانة درة من الفنان الراحل نور الشريف سراً، ورفضه طلاقها بعد عودته إلى النجمة بوسي زوجته الأولى لحبّه الشديد لها.

لم تتوقّف هذه الشائعة عند هذا الحد فقط، بل قيل أنّ الفنانة بوسي حرمت درة من ميراثها من ثروة النجم الراحل عند وفاته، واتّفقا على إبقاء زواجها منه سراً، كما زاد من انتشار هذه الشائعة عدم رد أحد من أسرة الفنان الراحل نور الشريف علي هذه الشائعات، حيث التزمت أسرة الفنان نور من زوجته بوسي وابنتيه "مي وسارة" بالصمت التام إلي النهاية.

سبب تداول هذه الشائعات من البداية

كان سبب انتشار هذه الشائعات سؤال أجابت عنه الفنانة التونسية درة في قناة محلية تونسية، تحدثت من خلاله عن الفنان الكبير والأسطورة الراحل الذي كانت تحبه كثيراً وتعزه كوالدها، وهو الكلام الذي فهم خطأ من البعض واعتقدوا أنهما كانا حبيبين.

زاد البعض الشائعات وأكدوا على أنهما كانا زوجين في السر أيضا، ومن هنا كان سبب اشتعال نار الشائعات الحقيقي كاشفة عن كواليس قصة حبهما الوهمية بعد فيلم "بتوقيت القاهرة"، خاصة مع وجود صور لها مع الفنان الراحل مع نور الشريف، ولم تكن تعتقد أن أحداً يمكن أن يفسرها بهذا الشكل الخاطئ.

أهم الأعمال التي قدمتها الفنانة درة

قدمت الفنانة التونسية درة العديد من الأعمال التي ميزتها كثيراً وأصبح لها من خلالها حضور طاغي في الوطن العربي كله وخاصة بعد تقديمها عدة مسلسلاتها في مصر منها: "العار، الريان، آدم" التي كانت سبب في حضورها دائماً لذهن الجماهير كما قدمت بعض الأعمال التونسية منها :" خرمة، نادية وسارة، حسابات وعقابات، فارس بني مروان، دار الناس، شرع الحب، آخر فيلم، مكتوب، 7 شارع الحبيب بورقيبة، باب الفلة، ليلة الشك، الرئيس، همس الرمال، المايسترو".

كما كان من أبرز الأفلام المصرية التي قدمتها الفنانة هي :"الأولة في الغرام، الحب كدة، هي فوضى، جنينة الأسماك، ليلة البيبي دول، كلاشنكوف، المسافر، تك تك بوم، سامي أكسيد الكربون، بابا، مصور قتيل، حفلة منتصف الليل، المعدية، حديد، بتوقيت القاهرة، كدبة كل يوم، الباب يفوت أمل، تصبح على خير، شيخ جاكسون، عنترة ابن ابن ابن شداد، مولانا، يوم وليلة".

وقدمت الفنانة درة عدة مسلسلات مصرية منها :"شريف ونص، طيارة ورق، فؤش، وعد ومش مكتوب"، كما عملت الفنانة العديد من الأفلام العالمية منها: " قصة مجالد، رحلة لويزا" وكثيراً غيرها من الأعمال التي تحسب للفنانة درة.