مها الصغير تكشف لأول مرة عن طلاقها مرتين من أحمد السقا وتعلن الأسباب (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تصدر طلاق أحمد السقا وزوجته مها الصغير، محرك البحث الشهير «جوجل» على مدار الساعات القليلة الماضية، إذ تم تداول بعض الأنباء حول انفصالهما على صفحات كثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهور الأخيرة في لقاء إعلامي، مؤخرًا، وحديثها عن علاقتها بزوجها الفنان.

مها تكشف لأول مرة عن طلاقها مرتين من السقا

أثار الحديث عن طلاق أحمد السقا وزوجته مها الصغير، لقاء الأخيرة في برنامج «CutheCrap» على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، الذي كشفت خلاله كواليس علاقتها بزوجها على مدار أعوام مضت، لافتة إلى أنهما انفصلا مرتين فيما مضى، لكنهما عادا سويًا، وهو ما شكل صدمة كبيرة للعديد من المحيطين بهما.

وأوضحت «مها»: «انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، اتطلقتوا دي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن أنتوا تنفصلوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي».

وأشارت زوجة السقا، إلى أنها تزوجت في سن العشرين، وهي مرحلة مبكرة للزواج وفق تصريحاتها: «في أول العشرينات ما بتفكريش في شريك حياتك، هينفع أب، هينفع زوج، هينفع يشيل مسؤولية، أنتي في السن ده بتفكري في أنك هتتجوزي، وفي فستان الفرح، وهقضي الهاني مون فين وكده».

وقالت: “اتجوزت بدري أوي كان عندي 20 سنة وشايفة ده كان بدري أوي.. اتجوزنا واتطــلفنا ورجــعنا واتطــلقنا تاني ورجـــعنا”.

وأضافت: “في ناس كتير مش عارفة إننا اتطـــلقنا قبل كده، ولما بقول كده الناس بتتصـــدم، مع أن في مراحل بيبقى أسلم حل هو الطـــلاق لينا ولعيالنا”.

أسباب الطلاق

وكشفت مها الصغير عن الأسباب، بقولها: “أنا أبويا وأمي كانوا دايما بيدعموني في حياتي وفي حرية وإن البنت زي الولد، جيت اتجوزت بقى معرفش ليه الراجل بيتحول بعد الجواز لسي السيد فتصـدمي بقى بالواقــع، أنا عندي طموح زي ما أنت عندك وعندي أحلام إني اشتغل زي ما انت عندك، ويمكن يكون ده حصل لأننا اتجوزنا صغيرين أوي”.

وأكدت أنها في بداية الزواج كانت مطيعة جدا لكن هناك صـــراع بداخلها، قائلة: “أنا في الأول كنت مطــيعة جدا لكن كانت جوايا خـناقة، عارفة لما تكوني بتحبي حد أوي فبتبقي ضـايعة، كنت دايما بسكت علشان أتفادى الخناقات”.

وعن أسباب أول طــلاق بينهما، قالت: كانت بسبب مشــاكل كتير أوي أوي، فعملت وقفة لأني كنت بسعى لإرضاء الآخر دايما وفي الآخر محـدش بيرضـــى وبيدوسوا عليكي أكتر، وده كان بعد ما خــلفت أولادي التلاتة، ووقتها حصلت خــلافات بيني وبين أبويا مع أنه كان هو اللي بيدعــمني في البداية، لكن أنا اتطلقت لأني كنت فعلا بعاني”.

من هي مها الصغير

مها الصغير؛ فهي ابنة خبير التجميل والشعر الراحل، محمد الصغير، وتزوجت من أحمد السقا في 17 نوفمبر 1999، أنجبت منه 3 أبناء هم: ياسين وحمزة ونادية، ارتدت الحجاب ثم تخلت عنه، وفي إحدى الفترات من عمرها، اتجهت لتصميم الملابس، أطلقت ماركة تجارية باسمها وتعامل معها الكثيرون من نجمات الوسط الفني، من بينهم: حورية فرغلي، ومنى زكي، وياسمين عبدالعزيز، وإنجي المقدم.

وسبق أن انتشرت شائعة انفصالها عن أحمد السقا مرات كثيرة، ولكنهما كانا يتجاهلان كل ما يتردد في هذا الشأن، كان حفل زفافها أشبه بحفل الزفاف الذي أقيم في فيلم «عريس من جهة أمنية»، الذي قدمه الفنان عادل إمام وشريف منير وحلا شيحة، وذلك حسب قولها، وظلت تبكي طوال حفل الزفاف مع والدها.كانت تتمنى أن تصبح إعلامية ولكنها انشغلت بتربية أبنائها، ومؤخراً أصبحت مقدمة لبرنامج It’s Show time المذاع عبر فضائية CBC والذي يعد أحد البرامج الفنّية الشهيرة حالياً علي الساحة.

برنامج It’s Show time فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون، كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الإجتماعي.

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