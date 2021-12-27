“لدغته أفعى سامة”.. سلمان خان ينجو من الموت قبل ساعات من احتفاله بعيد ميلاده (صور وفيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرض النجم “سلمان خان” لحادث لدغة ثعبان مساء يوم السبت الماضي، قبل ساعات من يوم ميلاده في منزله، الأمر الذي تطلب نقله إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج.

تلقى “سلمان خان” علاجاً فورياً في المستشفى عقب الحادث مباشرة وقد خرج بعد 6 ساعات من العناية لتأكد الأطباء من أنه بخير، بعدما تعرض للعض من الثعبان ووصف له الأطباء الراحة وتناول بعض الأودية.

هذا وقد حرص “سليم خان” والد النجم على طمأنة الجمهور على حالته الصحية، حيث قال: “سلمان بخير. لا شيء يدعو للقلق. حدث ذلك في الصباح الباكر لكنه بخير الآن. من الواضح أن هذه المخلوقات موجودة في مناطق الغابات. وصف الطبيب بعض الأدوية لكنه بخير تمامًا بخلاف ذلك”.

سلمان يتحدث عن حالته

تحدث “سلمان خان” بالتفصيل عن كيفية تعرضه للعض من قبل الأفعى في مزرعته بالقرب من بانفيل، حيث وقع الحادث ليل السبت وتم نقله على إثره إلى مستشفى في نافي مومباي وخرج من المستشفى صباح الأحد.

قال “سلمان خان” في حديث لوكالة الأنباء ANI: “دخل ثعبان إلى بيت المزرعة الخاص بي، وأخرجته إلى الخارج باستخدام عصا. وتدريجياً وصل إلى يدي. إنه نوع من الأفعى السامة. دخلت المستشفى لمدة 6 ساعات… أنا بخير الآن”.

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بعد خروجه من المستشفى، عاد “سلمان خان” إلى المزرعة على مشارف مومباي واحتفل بيوم ميلاده السادس والخمسين مع عائلته وأصدقائه المقربين.

في أحد مقاطع الفيديو، شوهد “سلمان” وهو يقطع كعكة يوم ميلاده مع ابنة أخته “آيات” وشقيقته “أربيتا خان” وزوجها “عيوش شارما”. في الفيديو، شوهدت أيضاً صديقة الممثل “يوليا فانتور”، حيث كانت تبتسم أثناء جلسة تقطيع الكعك.

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في العديد من مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت، خرج النجم من المزرعة للتفاعل مع المصورين المنتظرين بالخارج، الممثل ابتسم ووقف لهم، كما غنوا له أغنية، ثم تحدث سلمان عن لدغة الأفعى وابتسامته بعد ذلك.

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قدم الكاتب السينمائي “مشتاق شيخ” لمحة من الداخل عن حفلة يوم الميلاد في قصصه على إنستجرام، بدت المزرعة متألقة بالبالونات الوردية والأرجوانية، وعلى لافتة كبيرة كتابة: “يوم ميلاد سعيد سلمان بهاي وآيات”. تضمنت الزخرفة أقواس قزح.

أعمال سلمان خان

أعلن “سلمان” مؤخراً عن تكملة فيلم 2015 Bajrangi Bhaijaan، من إخراج “كبير خان”. وكانت تشاركه البطولة “كارينا كابور” بالإضافة إلى “نواز الدين صدِّيقي” و”هارشالي مالهوترا” في أدوار محورية.

“سلمان” لديه أيضا Yash Raj Films الجزء الثالث من سلسلة Tiger.سيشهد فيلم الجاسوسية، الذي أخرجه “مانيش شارما”، “سلمان” والممثلة “كاترينا كيف” يعيدان أدوارهما.

وفقًا لوكالة الأنباء PTI، أكد الممثل أيضاً أنه يلعب دور عميل التجسس الهندي “رافيندرا كوشيك” في الفيلم، والذي ستشارك في إنتاجه أخته “ألفيرا خان أجنيهوتري” وصهره “أتول أجنيهوتري”.

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