أول تعليق من عاصي الحلاني بعد وفاة شقيقته

ابو ظبي - احمد الجزار - خرج الفنان عاصي الحلاني عن صمته بعد وفاة شقيقته الكبرى الحاجة حياة، منذ يومين، ليقدم الشكر لكل من حرص على تقديم التعازي له ولأسرته على رحيل شقيقته.

وكتب “الحلاني” قبل قليل عبر حسابه على “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة اسرتي اشكر كل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة في وفاة أختنا الغالية الحجة حياة نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته”.

عاصي الحلاني يُفجع بوفاة شقيقته

ُفجع الفنان اللبناني عاصي الحلاني بوفاة شقيقتة الحاجة حياة، مساء أول أمس السبت، في منطقة البقاع، إثر تعرضها لأزمة صحية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مراسم الدفن تمت في قرية الحلانية بحضور وجهاء العائلة والعشائر.

ولم ُيعلن عاصي الحلاني أو أبناؤه عن هذا الخبر عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان آخر ظهور لهم، الجمعة، مقدمين التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الكريسماس.

فقد كتب الفنان اللبناني: “ميلاد مجيد نسأل الله أن تحمل هذه المناسبة المباركة الخير والفرح والرجاء الى العالم اجمع.. راجيًا من الله أن يحفظ وطننا الحبيب لبنان من كل شر وينعاد على الجميع بالخير والبركة وراحة البال️”.

وفي وقت سابق صرح عاصي الحلاني بأن عدد أشقائه وشقيقاته يصل إلى 13 ،مشيًرا إلى أنه فقد شقيقًا منذ ما يقرب من 6 سنوات.

وأوضح في تصريحات إعلامية أن علاقة جيدة تجمعه مع جميع أفراد أسرته، وأن سبب عدم ظهورهم الإعلامي هو انشغالهم بحياتهم الخاصة، كاشفا أن أكثر ما جعله يشعر بالندم هو أنه لم يتمكن من البقاء لوقت أطول إلى جانب والديه قبل وفاتهما، ورد ذلك إلى ظروف عمله.

وعلى الصعيد الفني؛ من المنتظر أن ُيحيي الفنان اللبناني حفلا في الأردن بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وعلق الحلاني على الحفل وكتب عبر إنستجرام: “ليلة رأس السنة في عمان باذن الله..أرض النشامى وأرض الخير“.

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