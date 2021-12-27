أسرار النجوم: أتذكرون طفلة أغنية الووو بابا فين؟.. شاهدو المفاجأة كيف اصبحت اليوم عروس جميلة تخطف الأنظار والجمهور غير مصدق!

الرياض - محمد الاطلسي -

أغنية ارتبطت بها طفولتنا بشكل كبير، وأصبحت أيقونة للبراءة والشقاوة في نفس الوقت، فمن منا لم يستمع لأغنية " بابا فين" ، والتي اشتهرت في عالم أغاني الأطفال في فترة التسعينيات، وحققت نجاحًا ساحقًا، وظهر بهذا الفيديو كليت عدة أطفال ولكن هناك طفلة قد لمعت وظهرت بشكل كبير، وكانت تدعي " بوتة" ولها جزء خاص في الأغنية " كوبليه" مما جعل الجمهور يتذكرها عندما كبرت.

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وقدم هذه الاغنية فرقة «فري بيبي» والتي لم تقدم غير هذا الألبوم الطفولي، والتي تتكَون من 7 أطفال ذات موهبة وجاذبية، وقد حققت موجة من النجاح الكبير منذ سنوات ولاتزال حتي يومنا هذا، فقد لاقت شهرة منقطعة النظير في ذلك الوقت.

وعلى عكس المتوقع وبالرغم من هذا النجاح الساحق الذي قدمه فريق " فري بيبي" ، إلا أن أبطال الأغنية لم يظهروا مرة أخرى في أي من الأعمال الفنية، ولكن بعد سنوات طويلة انتشرت على مواقع التواصل صورة لإحدى الأطفال الفتيات في الفيديو كليب، وقد ظهرت من جديد ولكن بشكل مختلف تمامًا عن ما كانت عليه وهي طفلة.

وقد صدم الجمهور بأن الطفلة قد أصبحت شابة وكبرت وتزوجت أيضًا، وكانت هذه الصورة أثناء جلسة تصوير تم التقاطها في حفل زفافها، وكانت مثل القمر الساطع بها.

وكانت أغنية «بابا فين»، تم ضمها الى الالبوم مكون من 7 أغنيات أخرى ولكنها هي من نجحت بشكل كبير والأغاني هي: أنا كتكوت، ماما، حب بابا، بزازة ، أم البلاد ، فيها إيه ، وهريدي، وحمل هذا الألبوم اسم الأغنية «بابا فين» لما لاقته من انتشارًا واسعًا.

وكانت الأغنية من كلمات مصطفى كامل، والحان مصطفي كامل، وتوزيع أحمد نصر، وإخراج نصر محروس.