إيرادات فيلم «Spider-Man: No Way Home» تتخطى مليار دولار

تمكن فيلم المغامرة والأكشن «Spider-Man: No Way Home» للنجم توم هولاند، من تخطي حاجز مليار دولار في شباك التذاكر العالمي خلال عطلة الكريسماس؛ ليصبح الفيلم أول فيلم يتخطى هذا الرقم خلال فترة الوباء.

ووصلت ملحمة مارفل وسوني إلى هذا الإنجاز في ما يقرب من 12 يومًا، ليتعادل مع فيلم «Star Wars: The Force Awakens» لعام 2015، باعتباره ثالث أسرع فيلم يصل إلى مستوى المليار دولار، خلف فيلمي “Avengers: Infinity War” و"Avengers: Endgame" اللذين حطما الرقم المطلوب في 11 و 5 أيام على التوالي.

وحصد الفيلم 467.3 مليون دولار في 4336 صالة عرض أمريكية، وجمع 587.1 مليونا في السوق الأجنبية، فيما بلغت تكلفته الإنتاجية نحو 200 مليون دولار تقريبا. وفق موقع “بوكس أوفيس موجو”.

تدور أحداث الجزء الثالث بعد أن صار بيتر باركر متهمًا بقتل ماستريو ونشر الفوضى في المدينة، يلجأ الأخير إلى دكتور سترينج في محاولة للعودة بالزمن ومحو ما حدث، وخلال ذلك يجد باركر نفسه في مواجهة مع أعداء من عوالم أخرى.

يشارك في بطولة الفيلم كل من: توم هولاند، زندايا، جون فافرو، جاكوب باتالون، ماريسا تومي، بنديكت كومبرباتش، ومن إخراج جون واتس، وتأليف كريس ماكينا وإريك سومرز.

صدر الجزء الثاني من السلسلة قبل عامين، وتجاوزت إيراداته حاجز المليار دولار عالميا، ليصبح المشروع الأكثر ربحًا في تاريخ استديوهات "سوني"، متفوقًا على فيلم "Skyfall" للنجم دانيال كريج، والذي ظل متصدرًا قائمة إيرادات الشركة طيلة 7 سنوات.