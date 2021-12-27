لص يسحل طالبتين ويدهس سيدة أثناء سرقة هاتف محمول بحلوان (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من جهودهم لضبط عاطل يستقل دراجة بخارية قام بسحل طالبتين وسيدة أثناء محاولة سرقة هاتف محمول من إحداهن بمدينة حلوان.

ورصدت المتابعات الأمنية فيديو متداول على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، يرصد لحظة قيام لص بمحاولة خطف هاتف محمول من طالبتين أثناء سيرهما بأحد الشوارع بمدينة حلوان، وعقب محاولته الفرار اشتبكت حقبة الفتاة فى الدراجة النارية وقام اللص بسحلهما وحاولت سيدة التصدي لإنقاذ الفتاتين فقام بسحلها ودهسها هى الأخرى، وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم أحمد فرج من جهودها لضبط المتهم.

كاميرات المراقبة في أحد الشوارع بمدينة حلوان كان طرف الخيط لكشف هوية لأخطر لص لسرقات بأسلوب الخطف، بعدما تعددت جرائمه بارتكاب قرابة 10 وقائع مماثلة، فيما أبلغ 4 ضحايا في أقسام الشرطة عن وقائع السرقة وآخرين رفضوا الإبلاغ.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة..

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

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