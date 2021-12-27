ابنة شيرين عبدالوهاب عن والدتها في أول ظهور إعلامي: لما بتضايق بتنام أو بتعيط (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - ظهرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رفقة ابنتيها، خلال برومو حلقتهم مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج “صاحبة السعادة” المذاع علي قناة “دي إم سي”.

وقالت شيرين عبد الوهاب:”بقيت أبص للناس لقيتهم مبهورين بيا أنا مش باللي عملته في شكلي وحلق شعري”.

وكشفت ابنة شيرين عبد الوهاب، عن تصرف والدتها حال أصابها ضيق، قائلة: “لما بتكون متضايقة بتنام أو بتعيط”.

وتحل النجمة شيرين عبد الوهاب ضيفة على إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة، في حلقة خاصة للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2022، حيث سجلت المطربة المصرية مؤخرًا حلقتها التي تظهر فيها بشكلها الجديد الذي فاجأت به جمهورها مؤخرًا.

أول ظهور إعلامي لشيرين عبدالوهاب

ويعد ذلك أول ظهور إعلامي في برنامج تليفزيوني لشيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب، وإعلانها عودتها القوية إلى عالم الفن، لتواصل مسيرتها الفنية الناجحة التي بدأتها بانطلاقة قوية مع محمد محيي، في ديو بحبك عام 2001 من ألبوم صورة ودمعة.

بوستر أغنية شيرين

وعلى جانب آخر، كشفت شيرين عبد الوهاب عن بوستر أغنيتها السادسة، من ألبومها الجديد، والذي عادت به بقوة إلى جمهورها، بعد سنوات طويلة من الغياب، وعقب انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

وتصدر مؤخرًا اسم المطربة شيرين عبد الوهاب محركات البحث، واحتل تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها حليقة الرأس، في حفل غنائي أحيته في أبوظبي، وكشفت النجمة أنها فعلت ذلك بسبب التعنيف النفسي الكبير، والاكتئاب التي تعاني منه، بعد طلاقها من حسام حبيب.

وحققت أغنية المطربة شيرين عبد الوهاب الأخيرة بعنوان “وبحلفلك”، نجاحًا كبيرًا منذ طرحها قبل أقل من 24 ساعة عبر قناة شيرين الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتخطت أغنية شيرين الجديدة “وبحلفلك”، مشاهدات اقتربت من المليون في أقل من 24 ساعة منذ طرحها بالأمس.

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