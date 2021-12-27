قبل وفاتها بشكل مفاجئ في شقتها بالقاهرة.. شاهد اَخر ظهور للفنانة السعودية الشابة أريج عبدالله

ابو ظبي - احمد الجزار - تصدر اسم الفنانة السعودية الشابة أريج عبدالله، محركات البحث اليوم، بعد العثور عليها متوفية في شقتها بالتجمع الخامس.

وصدم الخبر الحزين عدد من متابعي الفنانة الراحلة، الذين تمنوا لها الرحمة ولأسرتها الصبر والسلوان، كما أعادوا نشر عدد من صورها وأعمالها الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوفيت أريج داخل محل إقامتها بالقاهرة، بشكل مفاجئ على إثر تعرضها لجلطة في الرئة.

وبعد إجراء الفحص والمعاينة، جاء تقرير الطبيب الشرعي بأن الوفاة كانت طبيعية نتيجة لجلطة في الرئة، وتبين أن أريج كانت تعاني من أزمة صحية وتواجدت في المستشفى قبلها بأيام وخرجت بعد تحسن حالتها.

وفي تفاصيل القصة توفيت أريج خلال تواجدها في القاهرة، حيث تسكن في منطقة التجمع الخامس، وعثرت عليها خادمتها متوفاة في شقتها، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة التي توجهت سريعا للكشف عن تفاصيل وفاتها وإن كان بها شبهة جنائية.

وكان الإعلامي وحيد جميل قد أعلن نبأ وفاة الفنانة عبر حسابه على تويتر، وكتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله صباح اليوم في القاهرة الفنانة السعودية أريج عبد الله ابنة الملحن الراحل عبد الله محمد. رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته في الفردوس الأعلى من الجنة”.

فيما كتب الإعلامي محمد الدغريري: “تعازينا للزميل الإعلامي المخضرم الأستاذ علي فقندش في وفاة الفنانة أريج عبد الله محمد فقد كان لها بمثابة الأب والمعلم”، بينما كتب الفنان والسيناريست السعودي محمد سلامة عبر تويتر أيضًا: “انتقلت إلى رحمة الله اليوم في القاهرة الفنانة أريج إبنة الفنان الكبير عبد الله محمد..

اَخر ظهور للفنانة الراحلة

تداول مغردون آخرون مقطع فيديو يوثق آخر ظهور للراحلة أريج، مشيرين إلى أنها بثته قبل نحو أسبوع من وفاتها، وكانت تهنئ محبيها ومتابعيها عبر السوشال ميديا بقدوم العام الجديد، وتطالبهم بالتعليقات والدعاء لها بنجاح أغنيتها المقبلة، وقد ظهرت بكامل صحتها.

وكانت أريج، تحدثت في وقت سابق عن موهبة الغناء لديها، قائلة “إّن موهبة الغناء موجودة ولم أستطع مقاومتها.. أول إطلالة لي كانت في القنصلية الفرنسية في جدة، وبعدها كانت بتسجيل أغنية منفردة باسم “مساء الحب”.

وأكدت الراحلة في تصريحات لصحف سعودية في أوقات سابقة، أّن الغناء ليس مجرد هواية، بل حياة، وأّن لديها أهدافا كثيرة تسعى لتحقيقها، أهمها إيصال الفن والتراث للجمهور العربي؛ لأن لدينا إرثا فنيا لابد من إظهاره للعالم.

وأبدت أريج التفاؤل في المسارات الجديدة للفنون في السعودية، منها الأصوات النسائية؛ إذ ترى أّنها قادرة على اعتلاء المسارح الكبرى في ظل هذا الوهج الّثقافي الّسريع في بلادها.

يذكر أن والدها الفنان عبدالله محمد هو مطرب وملحن سعودي، من أشهر أغانيه “أسمر عبر – لنا الله”، ويعتبر من رموز الأغنية السعودية، وهو من أوائل الفنانين الذين غّنوا على المسارح الشهيرة في خارج البلاد في حينه”.

معلومات عن أريج عبدالله

ومن المعروف أن أريج عبد الله هي ابنة الفنان السعودي الراحل عبد الله محمد الذي يعد أحد أهم رواد الفن السعودي، واشتهرت الفنانة الراحلة بحبها للفن التشكيلي والغناء وكافة أنواع الفنون بشكل عام، كما أنها كانت حريصة باستمرار على مشاركة متابعيها على انستجرام بصور وفيديوهات لها توثق أبرز لحظاتها الفنية.

كان أو ظهور لها كمطربة في حفل بالسفارة الفرنسية في جدة، وحملت أول أغنية لها اسم “مساء الحب” كلمات الشاعر المعنى وألحان الأمير سعود بن عبد المجيد، كما شاركت في مهرجان الإسكندرية عن طريق جمعية الثقافة والفنون.

كما أنها كانت حريصة على التفاعل مع شقيقتها المطربة ريم عبد الله محمد على مواقع التواصل الاجتماعي، ببعض الفيديوهات المرحة وتهنئتها بأعمالها الغنائية باستمرار.

واشتهرت كذلك بالأعمال الخيرية، وقد زادت شهرتها بعد تقديمها لبرنامج سيدتي، إثر إطلاقها مبادرة سيدة العطاء، وقد تركت المملكة وانتقلت إلى مصر، ولكن قد حدث أمر وفاتها فجأة.

تنوعت أعمال الفنانة اريج العبد الله بين الأعمال الفنية سواء الغناء أو التمثيل وبين العمل الخيري، ودعم المرأة السعودية، حيث قامت بإطلاق رابطة فارسة المملكة وهي رابطة ركوب الخيل للسيدات السعودية، كذلك أنشأت مركز تدريب مختص بتدريب طالبات الجامعة والسيدات على ركوب الخيل، وكذلك إطلاق مسابقات بينهم.

أما عن أعمالها الفنية فقد قامت بدور واحد تمثيلي وهو من خلال دورها في مسرحية نسائية كوميدية.

وقد شاركت في الكثير من الأعمال الخيرية والتطوعية، كما شاركت في مبادرة صهوة أمل التي تستهدف المحتاجين.

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