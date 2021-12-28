بعد بكاء وعناق ودعوة عشاء.. غادة عادل ترد على سؤال هل من الممكن أن تعود لـ”الهواري”؟

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف المخرج والمنتج مجدي الهواري، خلال حواره مع زوجته السابقة الفنانة غادة عادل في برنامج “بصراحة مع” المذاع عبر قناة MBC1، سبب عدم زواجه بعد طلاقهما، ورأيه في الزواج الثاني، كما طلب استمرار التعاون الفني بينهما.

وجهت الفنانة غادة عادل، مناشدة لطليقها المخرج مجدي الهواري، على الهواء، قائلة: “عايزين نبقى أصحاب ونسمع بعض ونقعد مع بعض، الطلاق مش نهاية المطاف”.

وإليكم أبرز التصريحات..

تجربة طلاق غادة عادل ومجدي الهواري

ورد مجدي الهواري خلال لقائهما أيضا عن الطلاق وقال: “الطلاق كان فايدة لينا كلنا وبشهادة الأولاد وإلا ما كانش ربنا عمله، ولازم نكمل ونبقى أصدقاء، وممكن الناس تبارك لبعضها في حالة الطلاق لأنه ممكن يبقي خير”.

وردا على سؤال غادة عادل “متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟” أجاب: “هو أنا مجنون. أنا عندي شروط في الجواز التاني بعد ما الواحد كبر وبقى عنده خبرة. هل الزوجة التانية هتتقبل إني لسه بحبك؟ إنت لو مش غالية عندي وأم أولادي مش هقول الشرط ده للست اللي عايز أتجوزها.”

وبدورها سألت غادة عادل زوجها السابق “تتضايق لو إتجوزت؟” ليجيب “إنت حرة”، وهو ما عقبت عليه بقولها: “ولادك مش راضيين، أنا متجوزة أربعة من بعدك”.

عرض مجدي الهواري

وطلب مجدي الهواري، من طليقته الفنانة غادة عادل، مشاركته فيلم جديد، قائلًا: “أنا عامل فيلم قريب إثارة ونفسي تبقي معانا”، لتبدي الفنانة رغبتها في المشاركة في الفيلم بعد قراءة السيناريو والتعرف على فريق العمل.

إشادة غادة عادل بطليقها

وقالت غادة عادل، موجهة حديثها لمجدي الهواري: “أنت ما اتغيرتش ونفس الطيبة والحب، وكنت سعيدة بلقائي معاك”، ليرد طليقها: “أنتِ لسه بتفكريني بالذكريات الحلوة”.

عاملتني زي بنتك وكنت مكبوته

تحدثت غادة عادل عن مشاعرها أثناء فترة زواجهما، موضحة أن الطلاق أفادهما وأفاد أولادهما، وبقيت بينهما علاقة احترام متبادل.

وقالت غادة عادل: “إنت كنت طول الوقت شايف إن إنت الأب لينا، وأنا مش عارفة أتعامل مع الولاد. مكنتش عارفة أبقى مستريحة وسعيدة عشان أوصل لهم ده، مش بسببك لكن بسبب إني كنت مكبوتة”.

وأضافت: “أنا كنت مش عارفة أعبر عن اللي جوايا وأقول نفسي أعمل إيه، والولاد كانوا بيشوفونا بنتخانق كتير جدا. وكنت في فترة بتختفي وتغيب وأنا أدور عليك، وكان في وقت كنت مش قادرة أتقبل الحياة دي. كنت واخدني شيء مسلم بيه، وبتعاملني كإني بنتك”.

وعقب مجدي الهواري قائلا: “أنا حسيت إن لما جيتي مصر كنت مش فاهمة الحياة، فخدت على عاتقي أفهمك كل حاجة والصح من الغلط، يمكن كان كتير لكن عذري الوحيد إني كنت خايف عليكي”.

كلام مؤثر من مجدي الهواري

وسألت غادة عادل، مجدي الهواري: “نفسك في إيه حالًا؟”، ليرد: “نفسي أفرح أكتر من زمان يمكن أنسى إني كنت كل حاجة في قلب هان، قلبي عنوان لحبك وأنتِ غيرتي المكان، نسيتي اللي كان بس أنا تمام.. إيه رأيك أعزمك على عشاء؟ لتتجاوب الفنانة قائلة: “والله بتمنى لك السعادة من كل قلبي يلا بينا نتعشى”.

رأيك في شخصيتي

سألت غادة عادل مجدي الهواري “شايف شخصيتي الأول أحسن ولا دلوقتي أحسن؟” وعقبت على رده قائلة: “ليه معرفتش الحياة وأنا معاك؟ كان ممكن تجربني في الحياة، إزاي هتعامل وأواجه الناس وأتعامل في شغلي.”

وأضافت: “إنت كنت فعلا بتعاملني كإني مريم بنتك، وأنا عشت كده عند أهلي، عايزة أعيش ست عندي شخصيتي وحياتي وصحابي.”

وأشار مجدي الهواري إلى أنهما تزوجا في سن صغيرة قائلا: “إحنا إتجوزنا صغيرين جدا في عمر ولادنا دلوقتي. وأنا دلوقتي أنصح ابني من خبرتي ميتجوزش صغير.”

وأضاف: “مش معنى كده إن جوازنا منجحش. دي قصة حب وزواج ناجحة جدا، بدليل إننا قعدنا 20 سنة وأنتجنا من العلاقة دي أطفال.”

بكاء غادة عادل

وبكت الفنانة غادة عادل، متأثرة بحديث مجدي الهواري، ولكن بسؤالها عن إمكانية العودة له مجددًا وتكرار تجربة الزواج معه، علقت: “مش سهلة أرجع لمجدي الهواري”.

عناق غادة عادل لـ مجدي الهواري

وعانق مجدي الهواري، الفنانة غادة عادل في نهاية الحوار، وتبادلا القبلات، قبل ذهابهما لتناول وجبة العشاء معًا.