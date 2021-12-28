تم تشخيصه بأنه سرطان وخسرت بسببه 48 كيلو.. مها الصغير تكشف عن إصابتها بمرض مناعي نادر

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، ملابسات معاناتها خلال فترة ماضية من مرض مناعي نادر، مشيرة إلى تشخيصه طبيًا كسرطان بالخطأ.

قالت الصغيرخلال لقاء أذاعه برنامج CutheCrap على موقع الفيديوهات يوتيوب، إنها فقدت خلال مراحل المرض 48 كيلوجرامًا من وزنها، مضيفة: جالى مرض مناعي قبل أحداث 2011 بسنة وفجأة خسيت 48 كيلوجراما، كما عانيت من مرض بالرئة، قبل لجوئها إلى فحص طبي توصل إلى إصابتها بالكانسر.

وتابعت مها الصغير: لما سافرت للمملكة المتحدة عرفت إنه مرض مناعي وراثي ناتج عن ضغط نفسي بسبب أني بكتم كلامي وللأسف أنا على طول بكتم في نفسي لغاية دلوقتي، وساعات بوصل لمرحلة الاكتئاب.

طلاق أحمد السقا ومها الصغير مرتين

وفي مفاجأة صادمة، كشفت مها الصغير انفصالها عن الفنان أحمد السقا مرتين قبل العودة مرة أخرى، مشيرةً إلى أنها تحملت معاناة كبيرة خلال تلك الفترة.

وواصلت: اتجوزت بعمر الـ 20 عاما، وكنت صغيرة، وتطلقنا ورجعنا، متابعة: “مكنتش قادرة أستحمل الخلافات وكنت بسعى دايما لإرضاء الطرف الآخر لكن مبرضيش نفسي.

وأوضحت أن هناك: ناس كتير مش عارفة أننا اتطلقنا قبل كده، ولما بقول كده الناس بتتصدم، مع أن في مراحل بيبقى أسلم حل هو الطلاق لينا ولعيالنا إن كل واحد يمشي.

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