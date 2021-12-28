أسرار النجوم: أتذكرون كريمة سكرتيرة أحمد حلمي في« جعلتني مجرماً ». لن تصدق كيف اصبح شكلها اليوم.. والمفاجأة في مهنتها الجديدة ستذهلك؟ .. اتفرج الصور

الرياض - محمد الاطلسي - عرفها الجمهور من خلال أدوارها الصغيرة في عدة أعمال ومنها دور كريمة السكرتيرة في فيلم "جعلتني مجرماً" للنجم أحمد حلمي عام 2006 ولكن بعيداً عن التمثيل تعد اليوم من أجمل الأصوات المصرية التي تعيد إحياء الأغاني التراثية. هي المطربة دنيا مسعود التي فاقت شهرتها الغنائية كل مسيرتها التمثيلية بعد إطلاقها لمجموعة أغاني من التراث الشعبي المصري بصوتها وطريقتها المميزة في الغناء ومنها أغنية "بتناديني تاني ليه" وأغنية "حن عالقلة" وغيرها.

دنيا مسعود تقيم حالياً في مدينة باريس الفرنسية بعد زواجها عام 2011 ولكنها لا تزال تقيم حفلات بين مصر وفرنسا لتطرب جمهورها بأغانيها وطريقتها المميزة في الأداء.

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