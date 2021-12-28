أسرار النجوم: كما لم تراها من قبل.. تسريب صورة نادرة جدا لـ أم كلثوم وهي شابة روشة بالبنطلون الغريب تشعل وسائل التواصل ( اتفرج)

الرياض - محمد الاطلسي - في الأسابيع القليلة الماضية انتشرت صورة نادرة للفنانة الكبيرة، كوكب الشرق، أم كلثوم، وهي شابة صغيرة في العمر، حيث تداولتها عدد من الصفحات الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وكتب ناشري الصورة عليها إنها للفنانة أم كلثوم خلال زيارتها لمدينة الأقصر، وكانت حينها شابة صغيرة في العمر وقبل شهرتها.

وظهرت سوما بشكل مختلف عما اعتادنا على رؤيتها به، فدائمًا كنا نراها في الحفلات والبروفات ومعظم صورها وهي ترتدي فستان أو جيب، ولكن لأول مرة نراها ترتدي بنطلون وبلوزة. كما أن البنطلون كان بشكل مختلف عن شكل البناطيل المعروف، مما جعلها تظهر كشابة روشة، مثل الفتيات الموجودة الآن. وانهالت التعليقات على الصورة من قبل الجمهور، حيث انبهروا من الهيئة التي ظهرت عليها كوكب الشرق أم كلثوم، فلأول مرة يرونها بالبنطلون.

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الجدير بالذكر أن أم كلثوم من مواليد السنبلاوين في 31 ديسمبر 1898، وتوفيت في 3 فبراير 1975، وذلك بسبب قصور القلب.