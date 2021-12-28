وفاة الفنان السوري محمد الشماط صاحب دور أبو مرزوق في باب الحارة

تُوفي الفنان السوري، محمد الشماط، في الولايات المتحدة الأمريكية التي يتواجد فيها بغرض العلاج بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 85 عامًا.

ونعى أفراد من عائلة الشماط ونقابة الفنانين السوريين، الفنان القدير الذي اشتهر بدور "أبو مرزوق" في مسلسل باب الحارة متعدد الأجزاء.

وعانى "أبو مرزوق" صاحب الأدوار الكوميدية من المرض في الأشهر الماضية، وبينها إصابته بفيروس كورونا، لكنه نجى من تداعيات الفيروس الذي دخل بسببه العناية المركزة قبل شفائه.

كما تعرَّض في العام 1995 لجلطة دماغية أثَّرت على نطقه وحركته، وأصيب على إثرها بفقدان للذاكرة في بعض الأحيان؛ فاضطر للتوجه إلى أمريكا بهدف العلاج الذي استمر نحو 4 سنوات وعاد إلى سوريا فيما بعد.

يذكر أن رحلة الفنان الراحل يمتد على مدى فاق الـ60 عامًا تقريبًا منذ احترف الفن في عام 1958؛ حيث بدأ من على خشبة المسارح المحلية السورية، إلى حين تأسيس المسرح القومي السوري.

وعندما تم تأسيس التليفزيون السوري، كان أحد ممثليه الأساسيين مع الفنانين: نهاد قلعي، دريد لحام، ياسين بقوش، نجاح حفيظ، ناجي جبر.

قدَّم الفنان الشماط أول أدواره التمثيلية عام 1970 بمسلسل حارة القصر.

وبجانب شخصية "أبو مرزوق" التي عُرف فيها في مسلسل "باب الحارة"، قدم الشماط شخصية "أبو رياح" في المسلسل السوري الشهير "صح النوم"، وهو من أشهر الأعمال الدرامية السورية القديمة التي قدمها برفقة دريد لحام ونجوم سوريين آخرين.

ومن المسلسلات التي شارك فيها الفنان الراحل: "باب الحارة، ليالي الصالحية، الخوالي، ملح وسكر، طرابيش، الغربال، صايعين ضايعين".