شاهد.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة سارة سلامة، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صور جديدة لها.

وظهرت سارة سلامة على مأدبة غداء على البحر، مرتدية فستانا جريئا باللون الأسود.

أما من الناحية الجمالية؛ فاعتمدت على خصلات شعرها الأسود المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.

وتتميز الفنانة سارة سلامة، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن انوثتها.

وتعتمد على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالي من خلال إطلالتها التى تظهر بها.

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