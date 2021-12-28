”تعالى أدلعك” أول تريند لـ بهاء سلطان مع نصر محروس بعد الصلح

كشف المنتج نصر محروس، عن أول أعمال المطرب بهاء سلطان، بعد الصلح فى برنامج "صاحبة السعادة"، وذلك بطرح كليب "تعالى أدلعك".

وشهد الكليب لغة عتاب من خلال كلمات الأغنية بين الثنائي، والذى ظهر وهما يقدمان الأغنية سويًا بالاشتراك مع الملحن عزيز الشافعي.

وبعد ثلاث ساعات من طرح الأغنية على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، احتلت الترتيب الـ23 على تريند ميوزك يوتيوب.

أغنية "تعالى أدلعك" كلمات: عزيز الشافعي، ألحان: عزيز الشافعي، تسجيل صوتي: أكرم عادل، ميكس والماستر بـإستوديو إم ساوند ۲: أمير محروس، رؤية فنية: نصر محروس، إنتاج: فري ميوزيك - نصر محروس

قال المنتج نصر محروس: "اتشتمت كتير أوي على السوشيال ميديا بسبب أزمتي مع بهاء سلطان، وأنا ما كنتش موقف بهاء عن الشغل، والمشكلة في أساسها عدم احترام العقود".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "ضايقتني الشتائم التي وجهت ليا والهجوم اللي تعرضت له بسبب أزمة بهاء سلطان ومحبتش أرد لأننا في الآخر ما ينفعش ننشر غسيلنا قدام الناس، لازم نقف عند العشرة والعيش والملح والجدعنة وإحنا مصريين في الآخر ولازم نكبر للعشرة".

وتابع: "هبني آخر طوبة وبهاء سلطان ماشي من عندي، وأنا متنازل عن ماديات وسنين عمر، بس اللي مفرحني أني مبسوط وبهاء سلطان أخويا والحاجة رايحة بيت أخويا ومش مهم أي حاجة، واللي يهمني أنه ينجح ويرجع تاني".

ونجحت الفنانة إسعاد يونس في إتمام الصلح بين بهاء سلطان ونصر محروس، خلال حلقة برنامج "صاحبة السعادة".

وقال نصر محروس: "بهاء سلطان حبيبي وروح قلبي وعشرة سنين وأيام الشقا وده أقوى من أي مشاكل أو ماديات أو تعاقدات ويكفي الحب اللي بيننا وهو أطيب حد في الدنيا وهتفضل إيدي خدامة ليك طول العمر وربنا يسامح اللي شتمني، ولو بسامح في فلوس بيننا لأخويا وبيت أخويا وما ينفعش أخون اللي بنيت وأهد"، ليرد بهاء سلطان:"على رأسي بعيد عن المشاكل واللي حصل، وهو قال لي أنا هفضل في ضهرك حتى لو بعدت عني، ولك معزة في قلبي والحمد لله إن ربنا وصلك الإحساس الحلو اللي جوايا ليك، احنا بقالنا 23 سنة مع بعض".

وأكد نصر محروس: "بهاء سلطان فري من نصر محروس وهفضل خدام له فنيًّا وإنسانيًّا؛ وعمري ما هكون سبب عثرة في طريقه ولا هو ولا شيرين ولا تامر حسني"، ليرد بهاء سلطان: "كنت بحلم إننا نبقى إخوات وعلاقتنا تبقى كويسة، والحمد لله ده اللي حصل".

ووقَّع المنتج نصر محروس على الهواء براءة ذمة منه إلى بهاء سلطان، من أي التزام بسداد المبالغ المستحقة عليه ومن تنفيذ العقود المحررة، ويحق لـ"سلطان" التعاقد مع أي شركة دون أي مشكلة أو اعتراض.