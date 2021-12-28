الداخلية: ضبط المتهم بسحل فتاتين ودهس سيدة في حلوان لسرقة هاتف محمول (تفاصيل)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد دراجة نارية بخطف هاتف محمول من فتاتين في حلوان، وأثناء محاولة الفتاتين اللحاق وإيقاف المتهم قام بالاصطدام بإحدى السيدات حال عبورها الطريق وتمكن من الفرار.

وأوضحت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك أنه بالفحص أمكن تحديد المجني عليهن (طالبتان، مقيمتان بدائرة القسم «إحداهما مصابة بسحجات»- ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم «مصابة بكدمة بالظهر)، وبسؤال والد الفتاتين أيد وأكد ما جاء بالفحص.

وباستكمال جهود البحث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الهروب أمكن تحديد المتهم (مقيم بمنطقة المعصرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول لدى عميله سيئ النية (سائق ومقيم بمنطقة المعصرة).

لص يثير الجدل بعد سحل طالبتين ودهس سيدة

أثار عاطل يستقل دراجة بخارية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، بعدما قام بسحل طالبتين وسيدة أثناء محاولة سرقة هاتف محمول من إحداهن بمدينة حلوان.

ورصدت المتابعات الأمنية فيديو متداول على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، يرصد لحظة قيام لص بمحاولة خطف هاتف محمول من طالبتين أثناء سيرهما بأحد الشوارع بمدينة حلوان، وعقب محاولته الفرار اشتبكت حقبة الفتاة فى الدراجة النارية وقام اللص بسحلهما وحاولت سيدة التصدي لإنقاذ الفتاتين فقام بسحلها ودهسها هى الأخرى.

كاميرات المراقبة في أحد الشوارع بمدينة حلوان كان طرف الخيط لكشف هوية لأخطر لص لسرقات بأسلوب الخطف، بعدما تعددت جرائمه بارتكاب قرابة 10 وقائع مماثلة، فيما أبلغ 4 ضحايا في أقسام الشرطة عن وقائع السرقة وآخرين رفضوا الإبلاغ.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

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