أحمد السقا: خضت تجربة الاقتراب من الموت ومستعد للتضحية بحياتي من أجل زوجتي وأولادي

ابو ظبي - احمد الجزار - يحل الفنان أحمد السقا ضيفا على برنامج ABTalks من تقديم الإعلامي إماراتي أنس بوخش عبر “يوتيوب”.

شهد إعلان الحلقة مقتطفات من تصريحات أحمد السقا، الذي أكد مروره بتجربة الاقتراب من الموت، لدرجة عدم تصديقه في صباح اليوم التالي أنه على قيد الحياة، مؤكدا أن ما حدث له كان يجب أن ينتج عنه وفاته، لكن الله كتب له النجاة.

كما يتحدث السقا عن علاقته بأولاده، وينضم إليه في جزء من الحلقة ابنه الأصغر حمزة، الذي يتحدث عن علاقته بوالده وحبه لركوب الخيل، لدرجة تفوقه عليه.

أكد أحمد السقا أنه مستعد للتضحية بحياته من أجل حماية زوجته وأولاده، وأنه لن يتردد في فعل ذلك.

تطرقت أسئلة أنس بوخش إلى ما تردد عن اعتزال أحمد السقا التمثيل لفترة بعد إصابته بالاكتئاب، ودور زوجته في تربية أولادهما.

تذاع حلقة أحمد السقا في برنامج ABTalks في السادسة من مساء يوم الثلاثاء 28 ديسمبر الجاري، عبر قناة البرنامج على “يوتيوب”.

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