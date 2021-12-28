شيكو يعلن شفاءه من فيروس كورونا

قال الفنان شيكو إنه تعافى بشكل نهائي من فيروس كورونا الذي كان قد أصيب به منذ ما يقرب من 10 أيام، مشيرا إلى أن الفيروس لم يكن له أى أثر نهائي في الفترة الحالية.

وكان قد طمأن الفنان الكوميدي شيكو الجمهور على حالته الصحية ، حيث أكد أن حالته الصحية بخير بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال شيكو إن الطبيب طمأنه على حالته الصحية، وطلب منه الراحة لمدة أيام في المنزل، وأن يتناول العلاج بشكل منتظم.