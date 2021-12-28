حمو بيكا يؤدي مناسك العمرة مع علي قدورة

نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا عددا من الصور له من داخل الحرم المكي، وهو يؤدى مناسك العمرة، مع المغني علي قدورة، وعلق على الصور عبر حسابه قائلا: "ربنا يرزق كل مشتاق ويكرمكم جميعًا".

وكان قد كشف مؤدي المهرجانات حمو بيكا عبر بث مباشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حقيقة الفيديو المنسوب له والذي يظهر تعرض شخص للسقوط من على خشبة المسرح في إحدى الحفلات.

وقال حمو بيكا في البث المباشر: "مسرح ايه اللي وقعت عليه.. اللي كانت شغالة دي مزيكا أجنبي هو أنا بغني أجنبي!! أنا بخير وبسلامة وفي السعودية وعندي حفلات هناك".