متحف الفن الاسلامي يضم أكبر وأروع مجموعة من الآثار الإسلامية على مستوى...

يضم متحف الفن الاسلامي أكبر وأروع مجموعة من الآثار الإسلامية على مستوى العالم، بدأت فكرة تجميع وعرض التحف الإسلامية في عام ١٨٨٠م ومنها تم تأسيس مبنى المتحف وافتُتح عام ١٩٠٣ في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، وقد تم تصميم واجهته على نسق واجهات العمارة المملوكية ويوجد المتحف بمنطقة الدرب الأحمر بمصر القديمة.

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