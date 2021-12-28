لأول مرة.. الكشف عن أسرار مومياء الملك أمنحتب الأول بالأشعة المقطعية

ظلت أسرار مومياء الملك أمنحتب الاول مخبأة تحت اللفائف وقناع الوجه الجنائزي حتى تم الكشف عنها مؤخرًا في الدراسة العلمية التي نُشرت اليوم الموافق 28 ديسمبر 2021 في مجلة فرونتيرز في الطب للدكتور زاهي حواس عالم المصريات الشهير ووزير الآثار الاسبق والدكتورة سحر سليم أستاذة الأشعة بكلية الطب جامعة القاهرة.

استخدمت دكتورة سحر سليم ود. زاهي حواس تقنية أشعة متطورة من التصوير المقطعي المحوسب وبرامج الكمبيوتر المتقدمة لفك اللفائف من على مومياء أمنحتب الأول بشكل رقمي آمن ودون الحاجة إلى لمس المومياء، فكشفت الدراسة المصرية لأول مرة عن وجه الفرعون وعمره وحالته الصحية بالإضافة إلى العديد من اسرار تحنيط المومياء واعادة دفنها.

مومياء الملك أمنحتب الأول القناع الجنائزي هي ايقونة حفل موكب المومياوات الملكية المهيب لنقلها من المتحف المصري بالتحرير الى متحف الحضارة بالفسطاط في أوائل ابريل من هذا العام.

الملك أمنحتب الأول هو ابن الملك أحمس قاهر الهكسوس والذي تولي عرش مصر بعد والده وحكم البلاد لمدة واحد و عشرين عاما (من 1525 الى1504 قبل الميلاد في الاسرة 18).تم العثور على مومياء الملك أمنحتب الأول عام 1881 في مخبأ الدير البحري الملكي في الأقصر، حيث قام كهنة الأسرة الحادية والعشرين بإعادة دفن وإخفاء مومياوات العديد من الملوك والأمراء لحمايتهم من لصوص المقابر.

وبعد نقلهم الى القاهرة، تم فك اللفائف عن كل المومياوات الملكية و ذلك في الفترة ما بين 1881 و 1896 عدا مومياء الملك امنحتب الأول.

فهي المومياء الملكية الوحيدة التي لم يتم فك اللفائف عنها في العصر الحديث وذلك حفاظا على جمال المومياء المغطاة بالقناع الجنائزي و بأكاليل الزهور الملونة. فظل وجه صاحب هذه المومياء والمعلومات عنه حبيسة اللفائف وخلف القناع الملكي حتى كشفت عنها الدراسة العلمية التي نشرت مؤخرا في المجلة العلميةFrontiers in Medicine المرموقة عالميا بواسطة الدكتور زاهي حواس عالم الاثار الشهير مع الدكتورة سحر سليم أستاذ الاشعة بكلية الطب بجامعة القاهرة حيث فحص العالمان المصريان مومياء الملك امنحتب الأول باستخدام جهاز التصوير المقطعي المحوسب والموجود في حديقة المتحف المصري بالقاهرة. حيث استخدم العالمان المصريان التقنيات الحديثة للأشعة المقطعية في أزاله اللفائف عن مومياء الملك أمنحتب الأول بشكل افتراضي آمن بواسطة برامج الحاسب الالي وبدون المساس بالمومياء. فهذه التقنية تحفظ المومياء سليمة بدون لمس عكس الطريقة القديمة في فك اللفائف بشك فعلي و الذي كان يعرضها للتلف.

اوضح الدكتور زاهي حواس ان هذه الدراسة نجحت ولأول مرة منذ أكثر من ثلاثة الاف سنة عن ازاحة اللفائف بواسطة الكومبيوتر عن وجه الملك امنحتب الأول و الذي اتضح انه يشبه بشكل كبير والده الملك احمس الأول و المحفوظة في متحف الآقصر. كما حددت الدراسة بشكل دقيق عمرالملك امنحتب الأول وقت الوفاة و قدرته بـ 35عاما.

كما أنبأت الدراسة عن الحالة الصحية الجيدة للملك فلم تظهر أي امراض او إصابات بالمومياء تنبئ عن سبب الوفاة. وكشفت الدراسة معلومات مثيرة عن طريقة تحنيط الملك امنحتب الأول المميزة حيث اتضح ان وضعية تقاطع الساعدان على جسد مومياء الملوك (التي تسمى الوضعية الآوزيرية) بدأت بمومياء الملك امنحتب الأول. فهذه الوضعية الاوزيرية لم ترى في من سبق الملك المنحتب الأول الملوك و استمرت بعده في ملوك المملكة الحديثة.

و اشارت الدكتورة سحر سليم ان الدراسة اثبتت ان المخ لا يزال موجود في جمجمة الملك امنحتب الأول فلم تتم إزالة المخ في عملية التحنيط على عكس معظم ملوك المملكة الحديثة مثل توت عنخ امون و رمسيس الثاني و غيرهما حيث تمت إزالة المخ ووضع مواد تحنيط و راتنجات بداخل الجمجمة. كما كشفت صور الأشعة ثلاثية الابعاد الدقيقة في الدراسة عن وجود 30 تميمة في داخل المومياء و بين لفائفها ، كذلك عن وجود حزام اسفل ظهر مومياء الملك مكون من 34 خرزة من الذهب .

كما كشفت الدراسة التي قام بها الفريق المصري الخالص عن التقنية الدقيقة للمصريين القدماء في صناعة القناع الجنائزي للمومياء ووضع الأحجار الثمينة عليه. وكشفت الدراسة ولأول مرة عن اسرار معالجة كهنة الاسرة 21 للمومياوات الملكية لأعادة دفنهم في الخبيئتين الملكيتين في وادي الملوك و الدير البحري.

فأثبتت الدراسة العناية الفائقة التي أولاها كهنة الاسرة 21 في إعادة دفن مومياء الملك امنحتب الأول والحفاظ على الحلي الذهبية ووضع العديد من التمائم بداخل المومياء مما يعيد الثقة في حسن نوايا في مشروع إعادة دفن المومياوات الملكية للحفاظ عليها عكس المزاعم التي أثيرت عن ان الهدف كان لسرقة الحلي و النفائس من مومياوات الملوك القدامى لإعادة استخدامها لملوك الاسرة الـ21.

هذا وجدير بالذكران دكتور زاهي حواس والدكتورة سحر سليم قاما باستخدام الأشعة المقطعية لفحص أربعين مومياء ملكية من المملكة الحديثة في مشروع المومياوات الملكية التابع لوزارة الآثار المصرية و الذي بدأ منذ عام 2005 و مستمر الى الآن. ومن النتائج المهمة لهذا المشروع الكشف عن اسرار مقتل الملك رمسيس الثالث في مؤامرة الحريم ومقتل الملك سقنن رع في معركة حرير مصر من الغزاة الهكسوس مما يدل ذلك على ان علوم الآثار الحديثة بأيادي الخبراء المصريين يمكنها إعادة كتابة التاريخ.