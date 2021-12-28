حلت الفنانة منة شلبى ضيفة على أحد البرامج التى تذاع إلكترونياً، وعلقت على الهجوم الذى تعرض له لاعب الكرة العالمى محمد صلاح بسبب حواره مع الإعلامى عمرو أديب، والذى كشف فيه عدم شربه الخمور بسبب عدم حبه لها.
وقالت منة شلبى: "فوجئت بالهجوم الفظيع على لاعب الكرة محمد صلاح وهو ما عملش حاجة، الراجل قال مبحبش أشرب خمرة، فمش فاهمة هو عمل إيه، فيا ريت نبطل نكسر فى مقاديف الناس الشاطرة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منة شلبى تعلق على الهجوم على محمد صلاح بسبب تصريح الخمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.