منة شلبى تعلق على الهجوم على محمد صلاح بسبب تصريح الخمر

حلت الفنانة منة شلبى ضيفة على أحد البرامج التى تذاع إلكترونياً، وعلقت على الهجوم الذى تعرض له لاعب الكرة العالمى محمد صلاح بسبب حواره مع الإعلامى عمرو أديب، والذى كشف فيه عدم شربه الخمور بسبب عدم حبه لها.

وقالت منة شلبى: "فوجئت بالهجوم الفظيع على لاعب الكرة محمد صلاح وهو ما عملش حاجة، الراجل قال مبحبش أشرب خمرة، فمش فاهمة هو عمل إيه، فيا ريت نبطل نكسر فى مقاديف الناس الشاطرة".