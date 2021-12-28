شاهد.. أصالة نصرى تتغزل فى زوجها بصورة خلال نومه

شاركت الفنانة أصالة نصرى صورة جديدة لزوجها فائق حسن عبر خاصية ستورى بحسابها على موقع "انستجرام"، وهى تتغزل فيه خلال نومه ، قائلة :"الله يحفظ الشهم.. نوم الهنا يا قطعة من روحي"، فيما نشرت صورة أخري له مصحوبة بتعليق :"حنين وحليوه وحنين وشهم وحنين وممتع هذا الرائع جوزى".

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