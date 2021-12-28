نجوى فؤاد: ترشح نيللى كريم لتقديم سيرتها الذاتية

أكدت الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد أنها لم تتلق أى عروض لأعمال جديدة منذ فترة ما، وذلك بسبب مرورها بأزمات صحية متتالية، مما جعلها طريحة الفراش في الفترة الأخيرة.

وقالت نجوي فؤاد: إنها تحب أعمال السيرة الذاتية، مشيرة إلى أن حياتها مليئة بالأحداث المثيرة، ورأت أن الفنانة دينا لا تصلح لتقديم السيرة الذاتية لها.

ورشحت نجوي فؤاد الفنانة نيللى كريم لتقديم سيرتها الذاتية، لأنها راقصة باليه في الأساس وتحرص علي التدريب بشكل مستمر مما يجعلها الأقرب لتقديم السيرة الذاتية لنجوى فؤاد.

وقالت نجوى فؤاد ": إن والدها كان يكرهها لكونها فتاة، ولأنه كان لا يحب إنجاب البنات، وهذا من أسباب هروبها من أسرتها وهي في الثالثة عشرة من عمرها، واعتمادها على نفسها.

وأضافت أنها قدمت العديد من الأعمال الفنية، وكانت تختار كل دور بشكل جيد، كي يترك أثرا في عقل الجمهور، وهذا ما حدث بالفعل في أغلب الأدوار التي قدمتها.

وكشفت عن مفاجأة أن الفن يجعلها تندم في حياتها بسبب حرمانها من الإنجاب بسبب العمل في الفن.

ونفت الفنانة نجوى فؤاد ما تردد مؤخرا حول عودتها للأعمال الفنية مرة أخرى بعمل درامي يتم عرضه في رمضان 2022، مشيرة إلى إنها لم تتلق أي عروض.