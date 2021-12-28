طرح فيلم ”كوستا برافا” تجارياً في لبنان

بالرغم من الظروف الراهنة والحد من التجمعات بسبب تفشي كورونا، ينطلق في بيروت العرض التجاري للفيلم اللبناني "كوستا برافا" من إخراج منيه عقل وذلك لمدة أسبوع.

الفيلم من تمثيل نادين لبكي وصالح بكري، وينطلق عرض الفيلم ابتداءً من يوم الخميس المقبل في صالة Grand Cinema – ABC – Verdun.

يذكر أن الفيلم قام بعرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن فئة آفاق أكسترا ((Orizzonti Extra، وجاب على مهرجانات دولية عدة ونال العديد من الجوائز، منها جائزة “فيبريسي” بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، وقد إختاره لبنان لتمثيله للأوسكار.

وضمت لجنة تحكيم “فيبريسي” (الاتحاد الدولي لنقاد السينما) بمهرجان الجونة كل من، الصحفية والناقدة الاسترالية هيلين بارلو، الصحفية الإيطالية ميكيلا مانينتي، والناقد المصري محمد نبيـل.

تقدم المخرجة منية عقل عبر كوستا برافا وهو فيلمها الطويل الأول لفتة ثاقبة الى لبنان المعاصر وما يعانيه من فوضى وفساد. اذ يتناول الفيلم قصة عائلة تهرب من سموم المدينة وتلوّثها، بحثاً عن ملجأ نقيّ في الجبال الشامخة بهدف بناء منزل أيديولوجي، لكن وبشكل غير متوقع، تقرر الحكومة إنشاء مكب للنفايات خارج حدود منزلهم، ما يعني نقل تلوّث وفساد بلد برمّته إلى ديارهم. ومع تراكم النفايات، ترتفع وتيرة التجاذب ما بين بقاء العائلة والمقاومة وبين الهروب مجدداً من الواقع المرير.