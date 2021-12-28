دار نهضة مصر تطلق كتاب إسعاد يونس ”لسة الحياة ممكنة...أيوه ممكنة”

أعلنت دار نهضة مصر للنشر إطلاقها كتاب إسعاد يونس الجديد "لسة الحياة ممكنة...أيوه ممكنة" ليتصدر أبرز إصداراتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، خلال الفترة من 26 يناير 2022 وحتى 6 فبراير 2022.

أما عن كتاب "لسه الحياة ممكنة.. أيوة ممكنة" فهو يتناول بعضًا من حياة الكاتبة " إسعاد يونس" عبر سرد مواقف وحكايات مرت بها، حيث تصف الكتاب كما جاء في كلمتها عبر الغلاف قائلة: "اللي بين إيديكم بعض من أيامي وأفكاري، حكاياتي مع ناس طيبة وحلوة وغالية مرت في عمري، مواقفي مع الأيام اللي تضحك وساعات تحزن وساعات تخليك تفكر وتسرح في اللي ورا المعاني. أيوه ما هي الكتابة طول عمرها كانت رفيقة رحلتي في الحياة... عبرت بيها عن اللي مر بيا واللي مر عليا.

وتابعت: اللي بين إيديكم.. مش تنظير ولا فلسفة ولا أي حاجة من المعاني المجعلصة دي...دي تجربة إنسانة في التعبير عن مشاعرها يمكن تنفع حد أو تضَّحك حد أو تخلي حد يفكر في حاجة أحلى ينفع بيها الدنيا ونفسه. أيوه أصل احنا كلنا شبه بعض أوي مهما اختلفت التفاصيل وملامح الحاجات ونتايجها...كلنا بشر بنخاف ونحب وننبهر بالقدوة ونتوتر من التغيير والجديد في حياتنا وننقهر من الغدر والندالة.. وعشان كده اسمع مني وخدها حكمة من إسعاد بنت يونس: مهما حصل في الكون، ومهما عدى عليك افتكر كويس إن الحياه لسة ممكنة.. أيوه ممكنة".

الجدير بالذكر، أن هذا الكتاب يعد الإصدار الرابع للكاتبة إٍسعاد يونس مع دار نهضة مصر للنشر، حيث قامت الدار بنشر كتابيها "زي ما بقولك كدة " في 2016 (وذلك في جزأين)، و"جايلك في الكلام" عام 2018.