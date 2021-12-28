إصابة داليا البحيري وزوجها وابنتها بفيروس كورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف حسن سامي زوج الفنانة داليا البحيري عن إصابتهما وأبنائهما بفيروس كورونا.

وكتب سامي عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “قدر الله و ما شاء فعل… انا و داليا و قسمت و حبيبة و زوجها ادهم ايجابي كورونا…و جاري اختبار باقي الفريق. الحمد لله علي كل شيء ، دعواتكم”.

يذكر أن زوج داليا البحيري أصيب في يونيو 2020 بكورونا أيضا.

من ناحية أخرى، تنافس داليا البحيري في الموسم الرمضاني 2022، بالجزء الخامس من مسلسل “يوميات زوجة مفروسة أوي”، مع المخرج أحمد نور، حيث حققت الأجزاء السابقة نجاحا كبيرا.

وكان المخرج أحمد نور، أكد في بيان صحفي أن الجزء الخامس مفاجأة للجمهور، مشيرا إلى أن العمل يُناقش فيه عدد من الموضوعات الاجتماعية التي تهم الجمهور المصري والعربي.

مسلسل “يوميات زوجة مفروسة أوي”، يشارك في بطولته كل من داليا البحيري، خالد سرحان، شيماء سيف، مدحت تيخة، سلوى عثمان، علاء زينهم، نور إيهاب، محمد أبو داوود، إيمان السيد، مروة عبد المنعم، سليم الترك، ياسين أمير، شريف باهر، دعاء رجب، وائل علاء.

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