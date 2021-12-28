غادة عادل لطليقها: كنت مكبوتة وولادك مش عايزني اتجوز.. والأخير: لسه بحبك (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - استضافت حلقة أمس من برنامج “بصراحة مع” المذاع عبر قناة MBC1 الفنانة غادة عادل وزوجها السابق المنتج والمخرج مجدي الهواري.

تحدث الاثنان عن فترة زواجهما وتعاونهما الفني، ورأي كل منهما في الأفلام التي قدماها معا، وسألت غادة عادل مجدي الهواري عن سر عدم زواجه بعد طلاقهما، وهل سيتضايق إذا تزوجت.

شرحت غادة عادل أنها كانت تشعر بالحماية الزائدة من زوجها السابق، لكنها تقدر خوفه وحبه لعائلته، وطلب منها مجدي الهواري في ختام اللقاء المشاركة في فيلم جديد له يكتبه محمد ناير، الذي تعاونا معه في فيلم “الوتر”، ونلخص تصريحاتها خلال الحلقة في السطور التالية.

– ربنا ساعدنا في موضوع الطلاق وكان في صالحنا وصالح ولادنا

– كنت طول الوقت شايف إن إنت الأب لينا، وأنا مش عارفة أتعامل مع الولاد

– مكنتش مستريحة وسعيدة عشان أوصل لهم ده، مش بسببك لكن بسبب إني كنت مكبوتة

– كنت مش عارفة أعبر عن اللي جوايا، والولاد كانوا بيشوفونا بنتخانق كتير جدا

– كان في وقت كنت مش قادرة أتقبل الحياة دي. كنت واخدني شيء مسلم بيه، وبتعاملني كإني بنتك

– عمري ما قلت غير إنك إنسان طيب وفنان، وعمري ما زعلت إنك كنت بتخاف علينا وبتحبنا

– ولادك مش راضيين أتجوز، أنا متجوزة أربعة من بعدك

كنت مؤمن بإني ممثلة، وعمري ما هنسى إننا نجحنا مع بعض، بس الأفلام معملتش إضافة ليا

– عملت معاك أفلام كوميدية شبه أفلامي حاليا، لكن بعمل معاها أفلام مكنتش بتحب أعملها، كنت دايما عايزني “كيوت” وطيبة وبريئة

– بعمل أفلام تجارية عادية لو زميل حابب أشتغل معاه، وإنت أجبرتني أعمل “في شقة مصر الجديدة”

– الذكريات بتحطني تحت ضغط ومش بحبها حتى لو حلوة، وبعيش اليوم بيومه

– مش بخاف من المستقبل دلوقتي حتى لو كان النهاية أو الموت

– أكتر حاجة حبيتها في حياتي إني بقيت حرة في قراراتي

– العلاقة بين راجل وست لازم يبقى فيها مساحة وحرية

– بحسد الراجل لإنه حر ويقدر ميروحش البيت يومين

– أنا في أسعد أيام حياتي

اقرأ أيضا

بعد بكاء وعناق ودعوة عشاء.. غادة عادل ترد على سؤال هل من الممكن أن تعود لـ”الهواري”؟

“فكرة الاعتزال موجودة”.. أول تعليق من تامر حسني عن رغبته في الاعتزال لأسباب دينية (فيديو)

مها الصغير تكشف لأول مرة عن طلاقها مرتين من أحمد السقا وتعلن الأسباب (فيديو)

لُقب والدها بـ”سفينة الألحان” وخادمتها عثرت على جثتها.. تفاصيل وفاة فنانة سعودية شابة بالقاهرة

“توفي زوجي أثناء العلاقة فهل يبعث على ما مات عليه؟.. مبروك عطية يرد (فيديو)