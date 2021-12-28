للمرة الثانية يعلن رجل الأعمال حسن سامى إصابته بفيروس كورونا، ولكن فى هذه المرة تُصاب زوجته الفنانة داليا البحيري وأبنائهما قسمت وحبيبة وزوجها أدهم.
وكتب سامي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: «قدَّر الله وما شاء فعل.. أنا وداليا وقسمت وحبيبة وزوجها أدهم إيجابي كورونا.. وجارٍ اختبار باقي الفريق، الحمد لله على كل شيء دعواتكم».
وتعد هذه المرة الثانية التي يُصاب فيها رجل الأعمال حسن سامى بفيروس كورونا، حيث أصيب بالفيروس في شهر يونيو من العام الماضى دون أن يصاب أحد من أفراد أسرته بالفيروس عندما أجرى وقتها كل الفحوصات والتحاليل وجاءت النتائج سلبية.
تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا أصاب منذ أيام الفنانة هبه السيسي وزوجها، وأعلنت ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكشفت مؤخرا شفاءها منه وسلبية المساحات بينما أعلنت أمس الفنانة عبير صبري إصابتها وزوجها بفيروس كورونا، وشاركت جمهورها صورة جمعتهما عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وكتبت: «كورونا إيجابي أنا وزوجي .. الحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض.. ادعولنا ربنا يشفينا».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة داليا البحيري وزوجها بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.