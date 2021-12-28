إصابة داليا البحيري وزوجها بفيروس كورونا

للمرة الثانية يعلن رجل الأعمال حسن سامى إصابته بفيروس كورونا، ولكن فى هذه المرة تُصاب زوجته الفنانة داليا البحيري وأبنائهما قسمت وحبيبة وزوجها أدهم.

وكتب سامي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: «قدَّر الله وما شاء فعل.. أنا وداليا وقسمت وحبيبة وزوجها أدهم إيجابي كورونا.. وجارٍ اختبار باقي الفريق، الحمد لله على كل شيء دعواتكم».

وتعد هذه المرة الثانية التي يُصاب فيها رجل الأعمال حسن سامى بفيروس كورونا، حيث أصيب بالفيروس في شهر يونيو من العام الماضى دون أن يصاب أحد من أفراد أسرته بالفيروس عندما أجرى وقتها كل الفحوصات والتحاليل وجاءت النتائج سلبية.

تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا أصاب منذ أيام الفنانة هبه السيسي وزوجها، وأعلنت ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكشفت مؤخرا شفاءها منه وسلبية المساحات بينما أعلنت أمس الفنانة عبير صبري إصابتها وزوجها بفيروس كورونا، وشاركت جمهورها صورة جمعتهما عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وكتبت: «كورونا إيجابي أنا وزوجي .. الحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض.. ادعولنا ربنا يشفينا».