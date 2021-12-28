وفاة الإعلامية عزة الإتربي

أعلن هيثم البيطار نجل الإذاعي القدير الراحل كامل البيطار وفاة الإعلامية الكبيرة عزة الإتربي.

وكتب البيطار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: توفيت إلى رحمة الله الإعلامية الكبيرة عزة الإتربي زوجة عمي، إنا لله وإنا إليه راجعون. عزة الإتربي اسم ارتبط فى أذهان المشاهدين بالبساطة حيث عرفها الجمهور بثقافتها ورقيها، وقدمت العديد من البرامج منها وادي النيل ونادي رجال الأعمال، وتدرجت فى المناصب، حيث تولت عملها مديرة لإدارة مذيعات الربط ثم مدير عام لإدارة المنوعات ثم نائبة لرئيس القناة الثانية ثم رئيسة للقناة الثانية التحقت بالتليفزيون منذ عام‏ 68‏ عن طريق القوى العاملة حيث تم تعيينها بإدارة التخطيط والمتابعة، وعملت مذيعة ربط في بداية حياتها، وقد كانت مذيعة الربط هي باب الدخول للتليفزيون في هذا الوقت‏.

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