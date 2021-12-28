أسرار النجوم: لن تصدق: تكلفة مكياج ياسمين عبد العزيز في برنامج معكم منى الشاذلي يشعل مواقع التواصل | رقم صادم للغاية

الرياض - محمد الاطلسي - أثار مكياج الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الجدل خلال حلقتها ببرنامج “معكم منى الشاذلي”، المذاعة مؤخراً على فضائية “سي بي سي”، بسبب ثباته الهائل رغم بكائها خلال الحلقة. ونستعرض في السطور التالية أنواع ودرجات وأسعار المكياج المستخدمة لهذه الإطلالة: تم استخدام تحديد شفاة من Makeup Forever، بدرجة 708، ويصل سعره إلى 300 جنيها.

وللوصول للون شفاه ياسمين عبد العزيز تم مزج لونين سويا من أحمر الشفاه، الأول كان من العلامة التجارية MAC، وهو درجة devoted to chill، ويصل سعره إلى 330 جنيها، مع لون Pussycat من خط تجميل دار Tom Ford، ويصل سعره إلى 860 جنيها. أما بالنسبة للبشرة تم استعمال برايمر من علامة Natasha Denona، وبالتحديد نوع Face Glow Primer، ويصل سعره إلى 550 جنيها، أما كريم الأساس Foundation، فمن دار Armani Beauty وبالتحديد نوع Power Fabric لوقت طويل وبتغطية كاملة، ويصل سعره إلى ألف جنيه. أما الكونسيلر وهو المختص بتغطية الهالات السوداء تحت العين، فمن العلامة التجارية Marc Jacobs من نوع extra shot، ويصل سعره إلى 600 جنيه. أما بالنسبة لل Setting powder وهو بودرة خاصة بالتثبيت، كانت من العلامة التجارية المختصة في منتجات التجميل Huda Beauty، ويتراوح سعرها بين 300 إلى 550 جنيه.

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أما بالنسبة لل Setting powder وهو بودرة خاصة بالتثبيت، كانت من العلامة التجارية المختصة في منتجات التجميل Huda Beauty، ويتراوح سعرها بين 300 إلى 550 جنيه. أما بالنسبة للكحل، فاختارته من Makeup Forever، ويصل سعره إلى 282 جنيها.

وكانت اللمسة النهائية لبودرة AirBrush Flawless Finish من العلامة التجارية Charlotte Tilbury، وبالأخص الدرجة الثالثة، ويصل سعرها إلى 700 جنيها. وتم اختيار الماسكارا من هدى بيوتي، ويتراوح سعرها من 235 إلى 424، لتصل سعر الاطلالة بالكامل إلى 6000 جنيها.