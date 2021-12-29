بعد أن وصفتها بالشريرة والسودة.. فيدرا ترد على دينا

ابو ظبي - احمد الجزار - تصدر اسم الفنانة الأردنية فيدرا، مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بعد الهجوم الذي شنته عليها الفنانة دينا من خلال تصريحات تلفزيونية، وصفتها فيها بكونها امرأة

شريرة وتكرهها.

وعلقت الفنانة فيدرا على الأمر، قائلة: “لا تعليق لي على ما رددته في حقي، ولن أدخل في جدال حول هذا الأمر، فكل ما تردد لا يعني لي أي شيء، وتصريحاتها لا يمكن وصفها سوى بكونه “أي كلام وخلاص”، الحمدلله علاقتي جيدة بالوسط الفني، ولم يسمع عني أحد من قبل دخولي في أي مشاكل أو خلافات مع أحد”.

وأضافت: “ردي بأي شيء سوى ما ذكرته سيعطي الأمر أهمية وسندخل في جدال لا آخر له، ولهذا أترك دائما من يريد أن يقول شيئا يقوله دون أن أهتم بما يقال، لأنه في الأساس لا صحة له، وكل من حولي يعرفني جيدًا”.

وتابعت: “أحب دائما أن أتواجد بأعمالي الفنية، وليس بخلاف أو أي فرقعة إعلامية، وبصراحة

شديدة أنا من الأشخاص الذين لا يحبون التفكير والحديث السلبي والمشاكل، ولهذا لن أعطي أي أهمية لما قيل”.

وتطرقت فيدرا لجديدها قائلة: “أنتظر عرض مسلسل المماليك والذي أعتبره تجربة خاصة

ومختلفة لم أقدم مثلها من قبل، كما أظهر كضيفة شرف من خلال مسلسلي تحقيق والجسر،

وأحببت دوري في كل منهما لأن بهما شيئا مني في الحقيقة”.

يذكر أن الفنانة الاستعراضية دينا، قد شنت هجوما عنيفا على الفنانة فيدرا أثناء لقاء

لها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “واحد من الناس”، وذلك في فقرة عرض الشخصيات، حيث تم عرض صورة الأخيرة، وبسؤال دينا عن علاقتها بها انفعلت، قائلة: “مبطيقهاش، أنت جايبلي صورتها علشان أقول كده، ما بحبهاش وهي ست شريرة وسودة ومش لطيفة”.

وأضافت: “مفيش حاجة بينا أساسًا، أنا معرفهاش بس هي شريرة، هي كانت متجوزة سامح

الباجوري وهي عندها 17 سنة، وأنا اتجوزته بعد ما أطلقت منه بعشر سنين، وقررت إنها تصاحب حماتي وتقّلبها عليا، هي ست شريرة فأنا بكرهها أي حد شرير في حياتي ومش مضطرة إني أجامل”.

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