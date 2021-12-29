إحدى مذيعات الجيل الذهبي.. 10 معلومات عن الإعلامية عزة الإتربي بعد رحيلها اليوم

ابو ظبي - احمد الجزار - توفيت اليوم الإعلامية عزة الإتربي عن عمر يناهز ٧٤ عاما بعد صراع مع المرض.

ويستعرض مصراوي أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة عزة الإتربي على النحو التالي :

١- عزة الإتربى من مواليد ١٩٤٧ فى المنصورة، حيث نشأت هناك.

٢- كان والدها يعمل طبيبا فى قرية “أخطاب”، ثم انتقلوا إلى القاهرة، وحصلت على الثانوية العامة فى مدرسة الأورمان بالدقى، ثم التحقت بكلية الآداب قسم الاجتماع عام 1967.

٣- التحقت بالتليفزيون منذ عام‏ 68‏19 عن طريق القوى العاملة، وعينت بإدارة التخطيط والمتابعة.

٤- تعد إحدى مذيعات الجيل الذهبي، وكان أول برامجها “مرحبا”، الذى كان يهدف للترويج السياحى فى مصر ، وتجولت كاميرا البرنامج فى مصر فى سيناء وشرم الشيخ وغيرهما، واستمر البرنامج نحو 4 سنوات.

٥- من أشهر برامجها “ذكريات وحكايات، ونادى رجال الأعمال، ومرحبا”، وغيرها.

٦- تولت مناصب مديرة إدارة مذيعات الربط ثم إدارة منوعات القناه الثانية ثم رئاسة القناة الثانية ثم الأولى، قبل أن تختتم المشوار نائبة لرئيس التليفزيون للتراث.

٧- من خلال برنامج “أهل المغنى” سجلت مع النجوم محمد منير، وسميرة سعيد، وأنوشكا.

تنتمي لعائلة إعلامية كبيرة، وهي شقيقة كل من الإعلامية سامية الإتربي، والإعلامية سهير الإتربي، ولكل منهم التاريخ الكبير في التلفزيون المصري، وقدمت عزة الإتربي العديد من البرامج التي تم تخليدها في ذاكرة الجماهير.

٨- توفيت اليوم عن عمر يناهز ٧٤ عاما بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن تقام جنازتها غدًا بمسجد السيدة نفيسة.

٩- نعتها نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري، قائلة إن الإعلامية الراحلة كان لها تاريخ حافل في المجال الإعلامي أثرت به التليفزيون المصري وكان لها التأثير الكبير في كوادر الإعلاميين.. رحم الله الفقيدة ويسكنها فسيح جناته.

وسيشيع جثمان الإعلامية الكبيرة عزة الإتربي اليوم الثلاثاء من مسجدة السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

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