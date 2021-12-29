المنتج عصام إمام يرد على أنباء تدهور الحالة الصحية لشقيقه الزعيم عادل إمام ودخوله المستشفى

ابو ظبي - احمد الجزار - ترددت خلال الساعات الماضية، أنباء عن تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن دخوله المستشفى.

وكشف المنتج عصام إمام شقيق الفنان الشهير بالزعيم حقيقة هذه الشائعات، وقال في تصريحات صحفية: مفيش حاجة من دي خالص وسخر قائلًا طيب شوفوا مستشفى ايه وروحوا اسألوا إذا كان هو هناك ولا مش هناك، تابع إنه بخير وكل حاجة زي الفل الحمدلله.

وأوضح عصام إمام: طول النهار نفس الوضع، تكرار شائعات سخيفة، ولو تعبان هنخبي ليه؟.

وتابع شقيق الزعيم: ربما يشارك في الموسم الرمضاني المقبل، يعكف على قراءة سيناريو وسيحسم الأمر خلال فترة قصيرة.

وهذه ليست المرة الأولي التي تنتشر فيها الشائعات والأقاويل حول الحالة الصحية لعادل إمام، كما ايضًا لم تكن المرة الأولى التي ينفي بها شقيقه عن شائعات لتدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.