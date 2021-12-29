أبلة فاهيتا تُحرج لميس الحديدي على الهواء: “غيري قصة شعرك دي” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - قامت الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا” الإعلامية لميس الحديدي بمداخلة على الهواء خلال الحلقة الخاصة التي قدمتها مساء الثلاثاء، وهي آخر حلقات برنامجها “كلمة أخيرة” لعام 2021.

قالت فاهيتا في مداخلة للبرنامج المذاع على قناة “ON”، “مساء الخير” لترد الحديدي، قائلة: “بنسوارين عليكي ياختي” لتدخل الفنانة إلهام شاهين في نوبة ضحك قائلة “حبيبتي أبلة فاهيتا”.

مازحت الحديدي أبلة فاهيتا وقالت: “شايفاكي مطفية ومش منورة ومش حلوة، لترد الأبلة مازحة: “مطفية إيه ياختي كل ده مطفية؟ كانت سنة فيها شوية غلاسة في حبة حاجات لكن في المجمل كانت لذيذة، أنا اخترقت عالم الدراما وكانت سنة حلوة”.

طلبت “فاهيتا” من الكاتب والسيناريست مدحت العدل ضيف البرنامج أن يكتب لها عملًا مسرحيًا، ليجيب عليها ضاحكًا: “عنيا حاضر”، وقاطعتها إلهام شاهين بالقول: “كنت بفكر أعمل فيلم مع أبلة فاهيتا، وبعدين حصلت مشكلة اسم مين هيتكتب قبل مين وجننتني، لترد فاهيتا قائلة: “فرق السن له احترامه”.

كما مازحت “فاهيتا” الحديدي واحرجتها على الهواء بعد أن طالبتها بتغير قصة شعرها، وقالت: “غيري القصة بتاعتك دي”، لترد الإعلامية: “دي أشهر قصة في مصر”.

وحول أمنياتها في عام 2022، قالت أبلة فاهيتا: “إهدي علينا شوية، عايزين نعدي الـ ميتافيروس، وعايزين ننطلق ونطلع لفوق”.

يذكر أن أبلة فاهيتا تستضيف النجمة أنغام في حلقة ليلة رأس السنة من برنامجها “لايف من الدوبلكس” على شاشة ON، في أول حوار تليفزيوني لها منذ فترة طويلة.

تستقبل النجمة أنغام العام الجديد في البرنامج بصبحة أولادها عمر وعبدالرحمن وتكشف مزيدا من الأسرار عن حياتها الشخصية وأقرب أصدقائها من الوسط الفني، وعلى رأسهم شيرين عبدالوهاب وكواليس عزومات الفسيخ التي تجمعهما بشكل مستمر.

يذكر أن “كلمة أخيرة” يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف مساء.

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