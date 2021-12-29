محمد رشاد يعلن ارتباطه مجددًا بعد مرور عام على انفصاله عن مي حلمي (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - بعد مرور عام على انفصاله عن طليقته الإعلامية مي حلمي، أعلن الفنان محمد رشاد عن ارتباطه من جديد.

وخلال لقائه مع برنامج “إي تي بالعربي”، أعلن محمد رشاد ارتباطه مجددا ومن المقرر أن يحدد موعد الخطوبة خلال الفترة المقبلة.

ورد محمد رشاد على حقيقة توجيهه رسائل مبطنة لطليقته مي حلمي من خلال أغانيه وقال “مش بوجه رسائل مبطنة لحد، الموضوع مش مقصود، الفكرة إن ربنا بيبعتلي حاجة في الوقت ده والناس بتربط الأحداث ببعض وده مش حقيقي وأغنية أنا مش شمتان ملهاش علاقة بأي حاجة.

وتابع محمد رشاد “بتضايق من تعليقات الناس، إنك لما تكون في حته تانية ومركز في شغلك، تلاقي الناس مصممة تربطك بحاجة تانية، وأنا كـ محمد رشاد، مهتم إني أسمع وأنفذ أغنية حلوة بشكل محترم، وماليش دعوة الناس هتستقبل الأغاني إزاي، عشان أنا بركز في الأغنية اللي بعدها.

وعن أغنية ابن الأصل، قال محمد رشاد “بتتكلم عن الشخص اللي بيتعامل بالأصول وبيقابل ناس مش حلوة في حياته ومش بتتكلم عني إنما دي حالة عامة ممكن يعيشها أي حد”.

يذكر أن مي حلمي أثارت الجدل خلال شهر رمضان الماضي بعد التصريحات المتبادلة بينها وبين طليقها المطرب محمد رشاد من خلال حلقات برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، بسبب حديثهما عن كواليس علاقتهما وأسباب الانفصال.

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