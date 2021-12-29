درة رفقة زوجها وإياد نصار مع أولاده.. 10 صور من العرض الخاص لفيلم “الكاهن”

ابو ظبي - احمد الجزار - أقيم مساء الثلاثاء 28 ديسمبر، العرض الخاص لفيلم “الكاهن” الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.

وشهد العرض حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام، منهم بينهم بشري وأحمد حاتم وعمر السعيد وإنجي وجدان وإنجي أبو زيد ورشا بن معاوية بالإضافة إلى صنّاع الفيلم المنتج المنفذ ياسر صلاح والمخرج عثمان ابو لبن.

كما حرص السفراء أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، ومحمد بن يوسف سفير جمهورية تونس، وهشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين، على حضور العرض الخاص للفيلم.

وحضر من أبطال الفيلم الفنانة درة والفنان إياد نصار، والفنان حسين فهمي، والفنان جمال سليمان.

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