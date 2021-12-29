بالفيديو.. أوبرا وينفري تفرض سياسة صارمة خلال حفل استقبال حفيدها

فرضت الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، سياسة صارمة بخصوص إجراءات الوقاية من كورونا، على الأشخاص الراغبين بحضور حفل نظمته في منزلها بمناسبة لقائها بحفيدها الأول، الأسبوع الماضي.
وشاركت النجمة الصحفية البالغة من العمر 67 عاما عبر صفحتها في "انستغرام"، مقاطع فيديو من الاحتفال بلقائها الأول مع حفيدها "لوكا" البالغ من العمر 3 أشهر.
وتظهر أوبرا وشريكها، ستيدمان غراهام، وبعض الأصدقاء أمام المنزل، لاستقبال كيربي بومبوس، ابنة الإعلامية جايلي كينغ، وزوجها فيرجيل ميلر، نجل أوبرا، صحبة الطفل "لوكا".
وقالت أوبرا على "انستغرام" إن كل من يقضي عيد الميلاد في منزلها يجب أن يتم تطعيمه واختباره، ووضعه في الحجر الصحي. وأضافت: "انا جادة في ذلك".
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