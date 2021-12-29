“زلزال” في جزيرة “كريت” يشعر به سكان القاهرة الكبري.. ومغردون: “صحانا من النوم”

ابو ظبي - احمد الجزار - تصدر هاشتاج زلزال موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد تعرض جزيرة كريت اليونانية، منذ قليل لزلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر في البحر المتوسط.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع الهاشتاج، مؤكدين أنهم شعروا بهزة أرضية منذ قليل، نتيجة الزلزال الذي تعرضت له جزيرة كريت.

وكتبت إحدى المتابعات: “سبحان الله الزلزال اللي كان من شهرين تقريبا في نفس التوقيت الصبح هو قوي بس ما كمل ثواني”.

وعلقت أخرى: “الزلزال صحاني من النوم معقول دا”.

وقال أحد رواد تويتر: “زلزال جامد جدا في إسكندرية انا حسيت بيه واترعبت ومكنش هزة كدة وخلاص لا ده طوّل لدرجة اني خوفت يكون البيت بيقع بعد الشر ربنا يسترها علينا ويسترها معانا يا رب”.

وتابع آخر: “مصر كلها تتعرض الآن لـ #زلزال، اللهم الطف بعبادك يا الله ، #الزلزال كان على موجتين، الأولى استمرت لحظات والثانية تقريبا خمس ثوان، اللهم استرنا والطف بنا”.

زلزال بقوة 5.9 درجة بجزيرة كريت

وتعرضت جزيرة كريت، منذ قليل، زلزال بقوة 5.9 درجة علي مقياس ريختر في البحر المتوسط، بالقرب من سواحل مطروح.

وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 80 كيلومترا.

وشعر بالزلزال سكان الإسكندرية والدلتا والقاهرة ومدن القناة.

جزيرتا كاسوس وكريت اليونانيتان

وكان زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب أول أمس الإثنين، السواحل المطلة بين جزيرتى كاسوس وكريت اليونانيتين، بعد أقل من أربع ساعات على وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة.

وأفاد معهد الجيوديناميك بأثينا، في بيان نقلته صحيفة “كاثميريني” اليونانية صباح أول أمس الاثنين، أن الهزة وقعت على بعد 25 كيلومترًا شمال غرب مركز الزلزال الأول وعلى عمق 6.3 كيلومتر، وتبع ذلك هزة ارتدادية بقوة 4.2 درجة بعد دقيقتين.

وقال ميشاليس إروتوكريتوس، عمدة جزيرة كاسوس الصغيرة، والأقرب إلى مركز الزلزال، إنه لم تتضرر أي مبان في أي من الزلزالين كما لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات بين المواطنين.

وتشهد منطقة شرق المتوسط عدة زلازل خلال الأسابيع الماضية فقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية رصد زلزال قبيل نهاية أكتوبر الماضي، بلغت قوته 3.9 على من مقياس ريختر وشدد المركز أن مصر لم تدخل حزام الزلازل بالمنطقة.

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