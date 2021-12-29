مدحت العدل لـ أدهم نابلسي: محدش يعرفك علشان الضجة دي ووجودك زي عدمه في الفن (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علق السيناريست مدحت العدل على اعتزال الفنان الأردني أدهم النابلسي الغناء الذي أثار ضجة واسعة خلال الأيام الماضية.

وخلال لقائه مع برنامج “كلمة أخيرة” الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ويعرض على قناة on، قال مدحت العدل “ماحدش يعرف أدهم علشان يتعمل الضجة دى كلها ومحدش عارف هو مين.. دا مش تامر حسني بيعتزل علشان الفضائيات كلها تستضيفه ومشكلتنا دلوقتي الجري ورا التريند”.

ووجه مدحت العدل رسالة لأدهم نابلسي “هو أنت ابتديت علشان تعتزل.. وأنا شخصيا ماسمعتش عنك قبل كدة .. انت وجودك زي عدمه في الفن”.

من جانبها قالت إلهام شاهين “اللى عاوز يعتزل، يعتزل ويختفى من غير مايتكلم عن الفن والزملاء”.

وفاجأ أدهم نابلسي جمهوره بقرار اعتزاله الغناء، ليثير جدلا بين المؤيدين والمعارضين لمبرراته للقرار.

ظهر أدهم نابلسي في فيديو عبر قناته على “يوتيوب” ليعلن عن قراره وتحدث عن قناعته بحرمانية الغناء وأنه عمل لا يرضي الله، معلنا اعتزاله الغناء بشكل نهائي وثقته في أن هذا القرار سوف يلقى استحسان الجمهور.

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