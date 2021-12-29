أحمد السقا لـ “أنس بوخش”: تعرضت للموت 6 مرات ومررت بتجربة اكتئاب وهذه الشائعة أضحكتني (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حل الفنان أحمد السقا ضيفًا على الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، ببرنامجه «ABtalks» الذي يذاع على «يوتيوب»، حيث كشف عن العديد من الجوانب الشخصية عن حياتها ونرصد لكم أبرز تصريحاته وجاءت كالتالي..

– زوجتي أكثر انسان جدع معي وهي صاحبة الفضل في استمرار زواجنا لأكثر من 22 عاما.

– أفضل لحظة في حياتي عندما أقدم عملا وينال إعجاب الجمهور.

– وفاة والدي أصعب لحظة مرت عليا في حياتي

– أكثر اللحظات الضحك كانت بعد سماع شائعة عن اعتزالي بسبب الاكتئاب وأظن أن مروج تلك الشائعة هو شخص يريد استبعادي من عن المنافسة في الفن.

– في فترة من الوقت مررت بتجربة الاكتئاب وفي تلك الفترة كنت أسيرا للحظات من الشجن والضعف ولكن الحمد لله بقيت كويس والحياة بتستمر.

– 6 مرات اتعرض إلى الموت وكان آخرهما العام الماضي عندما تعرضت لحادث بسيارتي الخاصة وانقلبت الطريق الصحراوي ولكن ربنا كان السبب في نجاتي ولم أصدق بعد الحادث أنني على قيد الحياة.

– الموت حق ولو قدر لي الله أن أعلم وقت وفاتي سأفعل كي أعمل لآخرتي بجهد.

– لا أستسلم ولكنني لا أعاند القدر ومؤمن بشده بأن كل شيء بيد الله.

– اَخر نصيحه من والدي في الساعات الاخيرة قبل وفاته قالي يا أحمد خد من الفنان والنجم كل شي إلا البعد عن الجمهور خليك قريب من الناس

– شخصيتي مش عصبية لكن شخصيتي تتسم برتمها السريع وطولة البال والصبر وأنا عاطفي جدا

– بكون شرسا للغاية في التجاوزات المتعلقة بالتقاليد مثل العرض

– في طفولتي كنت شقي جدا ووالدي كان يعاملني مثل صديقة، ولكن والدتي تعاملني كطفل حتى هذا الوقت

– أشعر بأن لدي قيمة عندما أساهم في إسعاد الآخرين

– أشعر بفخر كبير جدا عندما يصفني الجمهور بشخصية الجدعنة

– آخر مرة عيني دمعت في تكريم محمد الصغير والد زوجتي.

يذكر أن الفنان أحمد السقا ينتظر عرض فيلمه الجديد «العنكبوت، والذي تم تأجيل عرضه حتى مايو المقبل، ويشاركه البطولة الفنانة منى ذكي، من تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداث فيلم «العنكبوت» في قالب من الأكشن والرومانسية، ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه «ظافر العابدين» غير المشروعة.

ولأول مرة تظهر الفنانة منى زكى وهى تتحدث باللغة الكورية في خلال أحداث الفيلم، حيث تقدم دور مرشدة سياحية، وتعلمت الجمل التي نطقتها في الفيلم، حيث استعانت بمترجمة لتدريبها على نطق اللغة الكورية، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

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