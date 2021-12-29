بالفيديو.. إعلان عمرو دياب الجديد لسيارة يثير جدلا واسعا وانتقادات لأنه ”يحرض...

أثار إعلان الفنان الشهير، عمرو دياب، لسيارة من صناعة شركة "سيتروين"، جدلا واسعا في مواقع التواصل، بعد أن اعتبره البعض "مسيئا" ويحرض على "التحرش".
وفي مقطع فيديو إعلاني لسيارة "ستروين" أطلق بمطلع شهر ديسمبر الجاري، يظهر الفنان عمرو دياب وهو يقود السيارة، ومن ثم تمر فتاة أمامه فجأة، فيقف قبل أن يصدمها، ويلتقط لها صورة عن طريق ميزة تحويها السيارة في إحدى مرافقها، ومن ثم يظهر في الإعلان أن الفتاة معه في السيارة، واستطاع التعرف عليها.
وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو الإعلاني هذا، وتباينت الآراء حول طريقة الإعلان، ومنهم من اعتبره أنه "يحرض على التحرش"، والبعض اعتبره "مسيئا".
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