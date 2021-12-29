قبل ساعات من احتفالات رأس السنة.. حمو بيكا يعتذر لهاني شاكر

قدم مطرب المهرجانات ، حمو بيكا، اعتذاره من نقيب الفنانين المصريين هاني شاكر، وذلك قبل ساعات قليلة من احتفالات رأس السنة، وتمنى أن يعتبره إبنا من أبنائه.

وفي رسالة وجهها حمو بيكا لهاني شاكر، عبر صفحته الرسمية على موقع "فايسبوك"، قال: "الأستاذ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأمير الغناء العربي بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني، وأستسمح حضرتك أن تقبل اعتذاري أنت وكل أساتذتي في النقابة، أنا مكنتش طالب أكتر من إني أشتغل، ومش طالب أكتر من التصريح السنوي، لأني عايز أشتغل وأشوف شغلي وحياتي". مضيفا: "أتمنى أن تقبل اعتذاري وتعتبرني ابنا من أبنائك".

كما رد حمو بيكا على التعليقات التي أتت على منشوره، وقال: "انتو ليه كل حاجة بتاخدوها هزار؟ ليه كل حاجة بتاخدوها باستهتار! .. أظن الكلام مفيهوش أي هزار وأي ضحك .. يا ريت بعد إذنكم جميعا اللي حابب يقول كلمة حلوة يقولها واللي معندهوش كلام حلو ميتكلمش ويكتفي بسكوته يكون أفضل ..!".