شاهد.. أحدث ظهور لـ رحاب الجمل عبر الإنستجرام

شاركت الفنانة، رحاب الجمل، جمهورها، بأحدث ظهور لها،ونشرت صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت الجمل برفقة كلبها، ونات صورتها تفاعلا كبيرا من جمهورها بالإعجابات والتعليقات،جاء بعضها كالآتي:

رحاب قلب الأسد-القمر اللي منورة الدنيا-منورة حياتي