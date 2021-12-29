أسرار النجوم: الجمهور في ذهول بعد الكشف عن حجم الثروة المخفية للفنان محمد سعد "اللمبي".. والمفاجأة في مهنة نجله؟

الرياض - محمد الاطلسي - قبل أشهر قليلة تصدر الفنان الكوميدي محمد سعد محركات البحث، بعد انتشار شائعة زعمت وفاته متأثراً بفيروس كورونا، ليخرج بعدها سعد ويؤكد أنه بخير ولا صحة لما ينشر عنه.

ويحرص الفنان محمد سعد، على إخفاء حياته الخاصة عن أنظار الإعلام والصحافة، فنادرًا مايتم رؤيته برفقة زوجته وأبناءه في أي مناسبات فنية.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

وتساءل الكثير من الجمهور والمتابعين، عن تفاصيل حياة محمد سعد الأسرية وعدد ابنائه وشخصية زوجته وكذا مقدار ثروته.

سعد لديه 3 أبناء، وهم: كريم ونور وياسين، حيث أن كريم هو أكبر أبنائه ويبلغ من العمر 19 عاما .

والمفاجأة كانت في نجله “نور”، حيث أنه شارك في التمثيل في العديد من الأدوار الهامة، ولكن يجهل الجمهور أنه نجل الفنان محمد سعد.

وشارك نور، في مسلسل “شمس الانصاري”، الذي عرض في رمضان 2013، والذي كان من بطوله والده الفنان ممد سعد.

وجسد نور، شخصية الطفل شمس الأنصاري في الطفولة، والتي جسدها بعد ذلك والده في الكبر.

واستطاع نور تقديم دور مميز ولفت الأنظار إليه في هذا المسلسل، حيث أشاد النقاد بقوة تمثيله، حيث تنبؤوا له بمستقبل فني.

ثروة محمد سعد

وكشف الفنان أحمد سعد، خلال إحدى البرامج من قبل، أن زوجته هي صاحبة فضل كبير عليه في التمثيل، موضحا أنها من خارج الوسط الفني ومع ذلك وقفت بجواره وهي جمهوره الأول ويختبر المشاهد أمامها.

وتقول الأرقام ان محمد سعد يملك ثروة كبرى حيث يحصل علي "9" ملايين جنيه عن الفيلم الواحد، وقد قام ببطولة 15 فيلم بطولة مطلقة، وهو ما يعني أنه تحصل على 135 مليون جنيه منها بالإضافة إلى الأفلام التي شارك في بطولتها مثل فيلم الناظر أو المسلسلات.

يذكر أن سعد، قام بأداء شخصية اللمبي فيما يقارب من حوالي 5 أفلام هي الناظر،اللمبي،اللي بالي بالك،اللمبى 8 جيجا، مسلسل فيفا أطاطا.