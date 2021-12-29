فن ومشاهير

أسرار النجوم: أتذكرون العقيد "ابو شهاب" بطل مسلسل «باب الحارة» لن تصدق كيف بدت ابنته الأنيقة في أول ظهور لها مع والدها.. اتفرج الصور؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الرياض - محمد الاطلسي - اشتهر الممثل السوري سامر المصري في الدول العربية من خلال مسلسل “” وشخصيته العقيد أبو شهاب، لكن تواجده في هذا المسلسل لم يدم لأكثر من ٣ أجزاء بعد خلافات مع الشركة المنتجة.

وبعد المسلسل والحرب السورية غادر سامر بلده مع عائلته إلى دبي، ويمكث فيها حاليًا، ورغم تواجده على السوشيال ميديا، لكنه مرة لم ينشر صورة لكل أولاده “شابان، وصبية” وكان البعض يعتقد أن زوجته لم تنجب أكثر من ولد واحد.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويبدو أن سامر يحب الخصوصية ويفضل ابقاء عائلته بعيدة عن السوشيال ميديا والاعلام والصحافة والرأي العام، ويستخدم صفحاته للترويج لأعماله لا لعرض صور لأطفاله.

ورغم حرصه الشديد، الا أن صورة لكل عائلته انتشرت على الانترنت، وبدت عائلة جميلة ومحبة.

اقرأ أيضاَ :

 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا