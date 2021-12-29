رانيا محمود ياسين تتسلم جائزة فتى الشاشة الأول عن أبيها

نشرت الفنانة، رانيا محمود ياسين،صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام،ظهرت فيها وهي تستلم جائزة فتي الشاشة الأول للراحل الفنان الكبير محمود ياسين. وكتبت معلقة من خلال الصورة:"ستظل يا ابي فخر حياتي رحمك الله يا حبيبي ".

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